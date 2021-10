Comunali:Salvini,risultati negativi colpa nostri errori

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Una riflessione, senza inventarsi scuse: se la metà dei cittadini sceglie di non votare non è certo colpa loro, è solo colpa nostra.Dei nostri errori, litigi e ritardi: che mi serva e ci serva di lezione". Così Matteo Salvini torna su fb. "Veniamo ai risultati - aggiunge - Stravinciamo in Regione Calabria, con il doppio dei voti del candidato di sinistra (54 a 27). Andiamo al ballottaggio a Roma e Torino, dove cinque anni fa al ballottaggio andarono PD e 5Stelle. Abbiamo perso (al primo turno e di tanto) Bologna, Milano e Napoli: responsabilità solo nostra. Abbiamo vinto al primo turno in città come Grosseto, Novara e Pordenone". (ANSA).