Comunali, Salvini: giudizio positivo su governo, bene la Lega

Brescia, 16 mag. (askanews) - "Dopo i primi sei mesi di governo del centrodestra, se quello delle amministrative è anche un giudizio sul governo, è un giudizio ampiamente positivo. Da segretario della Lega e da ministro sono assolutamente contento". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a Verona per l'Automotive Dealer Day.Salvini ha parlato di "bellissimo risultato elettorale in Veneto e in tutta Italia: a Treviso il sindaco della Lega viene rieletto 65% e la lista Lega più la lista del sindaco quasi al 50%, vuol dire che si è lavorato bene.

Lavoreremo per il ballottaggio a Vicenza, abbiamo sei nuovi sindaci in Veneto, 20 nuovi sindaci in tutta Italia". Il vice premier ridimensiona le sconfitte: "Spiace per le uniche due sconfitte in tutti i capoluoghi che andavano al voto, a Brescia e Teramo, ma in diverse città la Lega è il primo partito. Era un test locale, ma se il centrodestra ha vinto in più città e la Lega aumenta di 20 sindaci questo è: la matematica non è un'opinione. Il dato dell'astensione deve far riflettere tutti, dobbiamo lavorare sempre di più per mantenere sempre più promesse".