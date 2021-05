Comunali, prossima settimana incontro leader centrodestra

Roma, 19 mag. (askanews) - Si dovrebbe tenere la prossima settimana l'incontro tra i leader del centrodestra per provare a individuare i nomi dei candidati sindaci nelle principali città. I candidati proposti da Matteo Salvini (a Milano il ritorno di Gabriele Albertini dopo oltre 20 dalla prima elezione, a Roma l'evergreen Guido Bertolaso) si sono definitivamente chiamati fuori e allora la coalizione prova a ripartire dalle città più piccole.Alla riunione di oggi, (La Russa Lollobrigida e Donzelli per FdI, Ronzulli e Gasparri per Fi, Locatelli e Crippa per la Lega, Palozzi per Cambiamo, De Poli per Udc e pure Sgarbi per Rinascimento), intanto si è trovato l'accordo sulla ricandidatura automatica per tutti i sindaci uscenti che siano ancora sostenuti da tutta la coalizione (in alcune realtà la maggioranza si è infatti scomposta). I vari partiti sono arrivati con le proposte dei territori per le varie Regioni, che sarebbero state "in grandissima parte condivise", a parte qualche situazione locale che necessita "approfondimenti" per garantire equilibrio tra le varie componenti in determinate aree. E tra le decisioni condivise c'è anche che a Varese correrà la Lega, con l'ex ministro Roberto Maroni.