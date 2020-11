Comunali: Nuoro, sindaco uscente positivo Covid vota a casa

(ANSA) - NUORO, 08 NOV - Hanno votato a metà mattina i due candidati a sindaco del Comune di Nuoro in questo turno di ballottaggio, l'uscente Andrea Soddu, avvocato di 45 anni di area centrosinistra, e Pietro Sanna del centrodestra, architetto di 53 anni. Soddu, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi e in quarantena ha votato alle 11 nella sua casa di Santu Predu, come prevede la legge nazionale. Sanna, invece, ha votato sempre a metà mattina nel suo seggio elettorale. Al primo turno Soddu e Sanna hanno sbaragliato gli altri cinque concorrenti alla carica di sindaco, con il primo cittadino uscente, sostenuto da quattro liste civiche, che ha staccato il candidato del centrodestra - appoggiato da Lega, Fi, Psd'Az, Fdi, ProNugoro e Sardegna 2020 - di oltre quattro punti, prendendo il 28,8% delle preferenze contro il 24,3 di Sanna. (ANSA).