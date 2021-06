Roma, 16 giu. (askanews) - Fumata nera al vertice del centrodestra per decidere le candidature di Milano e Bologna. Unico passo avanti potrebbe arrivare sulla Calabria, se si riuscirà ad ufficializzare in giornata la candidatura di Roberto Occhiuto, ma in ticket con Spirlì. I leader del centrodestra si rivedranno giovedì della prossima settimana.