Comunali: Conte, nessun effetto su Governo al di là da esito

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Mi auguro non cambi nulla, ma nell'interesse del Paese, al di là del risultato delle singole forze politiche, perché questo governo è nato, e noi lo abbiamo appoggiato, per due motivi: per mettere in sicurezza il Paese, uscire da una fase drammatica e poi per il Pnrr". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Mattino Cinque su Canale 5, parlando degli effetti delle amministrative sugli equilibri nel Governo.