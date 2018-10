[Il retroscena] Il commissario per il ponte Morandi non ha un nome, ma ha il doppio stipendio

Ancora non si è capito chi sarà il Commissario straordinario per la ricostruzione a Genova. Dopo il pasticcio fatto con Claudio Gemme, che lavorava a Fincantieri, indicato dai Cinquestelle ignorandone il gigantesco - e inevitabile - conflitto di interessi, è tornato in campo il nome del sindaco di Genova, Mario Bucci. “Il commissario? Non vedo l’ora di conoscerlo. Se sarò io non lo so, decideranno loro”, ha tagliato corto ieri. La Lega ora punta su di lui anche per recuperare il rapporto con Giovanni Toti, che era stata la prima scelta. Il Movimento, però, ha proposto il nome di un fisico, Roberto Cingolani.

Se sull’identità di colui che dovrà gestire la ricostruzione del Ponte sul Polcevera e studiare il modo di rimettere in moto il sistema produttivo della città della lanterna è buio pesto, una cosa è chiarissima: il futuro commissario guadagnerà più del doppio degli altri suoi omologhi in carica o che lo sono stati negli anni scorsi.

Il compenso spettante ai commissari straordinari di governo è stabilito per legge (art.15, comma 3, del Dl 98/2011) nel massimo di 100.000 euro annui. Il “commissario del popolo” giallo verde incaricato per Genova ha invece ottenuto per decreto un trattamento eccezionale.

Lo si evince dalla lettura dell’articolo 1 comma 2 del testo depositato alle Camere: “Al commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia, in misura non superiore al doppio di quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Avete capito bene: la retribuzione del Commissario straordinario per Genova potrà arrivare fino ai duecentomila euro l’anno. Mica poco se si considerano i - numerosi - precedenti. Pochi si aspettavano tanta generosità proprio da parte di un governo a guida Cinquestelle. Al ministero dei Trasporti rivendicano la decisione motivandola con le “difficoltà tecniche e giuridiche particolarmente elevate” che saranno incontrate dal prossimo commissario, ma non è la prima volta che lo Stato si trova a dover affrontare calamità così gravi, anzi.

Basta scorrere l’elenco - e le relative retribuzioni - dei “colleghi” dell’uomo che si occuperà di Ponte Morandi per rendersi conto che si tratta di una vera e propria eccezione. Questo stesso decreto nomina un commissario per la ricostruzione di Ischia, colpita da un terremoto due anni fa, e il rinnovo del commissario per il terremoto delle Marche e del Lazio ed entrambi sono sotto il limite previsto dalla legge 15 luglio 2011 e percepiranno dunque meno di 100mila euro l’anno.

Idem Paola Micheli, commissario per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia e Paolo Folletta, nominato il 14 dicembre 2017 commissario per sbrogliare la delicatissima e molto controversa vicenda della Tav sul tratto Torino - Lione, si è visto riconoscere dal governo di Paolo Gentiloni quello stesso stipendio.

Vittorio Piscitelli, commissario straordinario per le persone scomparse, prende meno della metà: 44.625,6 euro l’anno come Domenico Cuttaia, commissario antiracket e antiusura. In qualche caso, come quello di Carlo Schilardi, commissario per la ricostruzione dell’Irpinia, si vedono riconosciuto un semplice “rimborso delle spese sostenute fino a un massimo di 10mila euro annui”. Altri commissari hanno svolto l’incarico a titolo gratuito: è il caso di Diego Piacentini, tra i fondatori del colosso Amazon, che è stato commissario per l’Agenda digitale e come Salvatore Nastasi, che si è occupato a Napoli della bonifica di Bagnoli e Giuseppe Vadalà di discariche.

La legge prevede che se la nomina riguarda una persona che già ricopre un altro incarico pubblico per cui riceve un’indennità, il compenso non è previsto: il governatore della Liguria, per esempio, non sarebbe costato nulla al contribuente. Il decreto individua non soltanto la paga del “capo” della struttura, ma le dimensioni del suo ufficio. “Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, (...) composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale”. In totale la struttura costerà “1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020”.