Commercio estero: M5s, +3,4% ad aprile, Italia è in ripresa

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Dopo il +4,6% registrato nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche ad aprile, anche grazie al lavoro del ministro Luigi Di Maio, il nostro export è cresciuto del 3,4% sul mese di marzo. Questi dati dimostrano come si stia rilanciando l'economia del Paese, con le nostre aziende che stanno tornando a essere protagoniste sui mercati mondiali". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle della commissione Esteri. "Le buone notizie non finiscono qui. Se confrontati con il 2019, che era l'anno d'oro - spiegano - i primi 4 mesi di quest'anno fanno segnare un +4% che tradotto vuol dire 6 miliardi e mezzo di maggiore export. Ancora: superando le importazioni, sempre il mese scorso le esportazioni hanno garantito un surplus di circa 6 miliardi. E' importante che il made in Italy sia il traino della ripresa del nostro Paese. Continuiamo a lavorare al fianco del ministro Di Maio per valorizzare le nostre eccellenze". (ANSA).