L’ultima ‘travagliata’ è contro Draghi ma si ritorce contro il noto giornalista

La frase del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio (“Mario Draghi è un figlio di papà che non capisce un c. di sanità, di sociale, di vaccini”) è odiosa, oltre che volgare, non solo perché Mario Draghi ha perso il padre a 15 anni e la madre a 19, tanto che è stato cresciuto da una zia paterna ed ha avuto tutto tranne che una gioventù da ‘figlio di papà’ (andava a scuola dai preti, infatti), ma anche per l’aggressività gratuita, sproporzionata, di chi ama solo insultare e usare violenza – e quella verbale è pari a quella fisica – che non è accettabile neppure se fosse rivolta al proprio peggior nemico. Le giustificazioni di chi lo ospitava, la Festa nazionale di Articolo Uno (il movimento ‘di sinistra’ – sic - a sinistra del Pd guidato da Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani) sono imbarazzate, deboli, in una parola: assai loffie. Ma vediamo “dati, causa e pretesto”.

Il ‘contesto’ e lo ‘sbobinato’ della ‘travagliata’

Travaglio parla domenica, sotto un sole cocente, per presentare la sua ultima fatica letteraria, “I segreti del Conticidio” (tesi del libro: un complotto ordito dai poteri massonici, con alla testa Draghi, gestito dal Quirinale con il supporto operativo della Cia e di servizi segreti deviati – quelli non mancano mai – ha armato la mano del killer Matteo Renzi, causando la morte del governo Conte due, che era amato da tutti, in Italia ed Europa, e stava facendo cose fichissime) alla festa nazionale di Articolo Uno che si sta svolgendo nel Parco Cevenini di Bologna, frazione di Borgo Panigale. Uno di quei posti dove, quando il ‘partito’ era il Pci, si svolgevano mitiche feste dell’Unità. E di gente, in platea, ce n’era tanta, anche se di Articolo Uno, a livello nazionale, non si accorge praticamente nessuno (2,5% di media, nei sondaggi, e tanto basta).

Travaglio tira fuori la boutade, ovviamente non se ne pente, in platea tutti applaudono, molti ridono di gusto, la sua interlocutrice – la direttora del sito e responsabile comunicazione di Articolo Uno, Chiara Geloni – non dice ‘ah’, anzi: sorride e, più tardi, giustificherà in tutto e per tutto l’uscita di Travaglio. Subito, parte la polemica, ma prima proviamo a contestualizzare, dato che quei ‘furboni’ del Fatto, sempre a caccia di scoop, pensano, come sempre, di aver ragione loro: “Ecco cosa ha detto veramente (senza tagli) Marco Travaglio, attaccato strumentalmente da renziani e Lega” titola, un po’ dimesso, ilFatto.it, cercando di far passare Travaglio per la ‘vittima’.

Ma cosa ha detto? Ecco, riportiamolo per intero, ovviamente nella parte che più ci interessa

Travaglio, nell’illustrare la tesi del suo libro, arriva a sostenere che il governo precedente, il Conte due, era tutto di “figli del Popolo” (sic): “È interessante vedere proprio anche la composizione sociale dei ministri (del Conte due, ndr.): non c’era mai stato un governo con dei ministri quasi tutti figli del popolo e quasi nessuno figlio di papà. Io ho fatto una breve lista perché mi aveva dato lo spunto Speranza un anno fa alla festa del ‘Fatto’: effettivamente è impressionante, tutti figli di gente umile, normale. Quindi gente che anche per estrazione sociale è più propensa ad ascoltare le voci che vengono dal basso che non quelle che vengono dall’alto. E il problema è che quel governo era popolare per estrazione ma era popolare anche per la popolarità che aveva. Il presidente del consiglio era il presidente del consiglio più popolare degli ultimi venticinque anni (come risultava dai sondaggi fatti da ‘Repubblica’). E i ministri come Speranza erano ai primi posti della graduatoria della popolarità. E quindi voi capite per quale motivo invece di dire “sono popolari” si dice “sono populisti”: perché “popolare” è un pregio, “populista” è un difetto (l'”ismo” è sempre deteriore, no?). E’ per quello che lo hanno buttato giù. Poi non è che non hanno fatto degli errori, secondo me li hanno fatti e nel libro li ho elencati, ma non li hanno mandati via per i loro errori; li hanno mandati via per i loro meriti. E hanno messo al loro posto l’esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che – visto che ha fatto bene il banchiere europeo – ci hanno raccontato che quindi è competente anche in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre, mi spiace dirlo, non capisce un cazzo! Né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Mi dispiace dirlo: capisce di finanza, ma non esiste l’onniscienza, o la scienza infusa. E non ha neanche l’umiltà perché a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile umano si è convinto di essere competente su tutti i rami e quindi non chiede consiglio. E pensa che pensa che per convincere i no vax a vaccinarsi basta dirgli “se non vi vaccinate morite tutti”. Ma conoscete un no vax che si convince di fronte alla propaganda terroristica e menzognera? Quando tutti sanno che purtroppo stanno morendo anche persone vaccinate? Che il vaccino non ti immunizza dal contagio? Che se sei vaccinato puoi contagiare ed essere contagiato… Allora abbassa un po’ trinchetto, cala… Racconta la verità, e di’ che il vaccino diminuisce le possibilità, le abbatte, e non le elimina. Perché se parti con la propaganda terroristica e falsa, il no vax non lo prendi. Il no vax lo puoi prendere (soprattutto quello che è no vax per paura e non per ideologia) se lo persuadi con una comunicazione morbida e non con una comunicazione terroristica, non col bazooka”.

Al netto del fatto che Travaglio sta dicendo che, in pratica, i ‘no vax’ hanno le loro buone ragioni e che contro di loro si fa “propaganda terroristica e menzognera” (altro tema su cui andrebbe aperta una discussione, con quelli come Travaglio…), pur riportando le parole del discorso per intero, il direttore del Fatto non ne esce affatto bene, anzi.

La polemica divampa su Twitter, montata da Iv

Passano poche ore e già Twitter erutta fuoco contro Travaglio. A onor del vero, da Iv – dal capogruppo al Senato, Davide Faraone, fino al leader, Matteo Renzi, passando per gli altri big (Ettore Rosato, Michele Anzaldi, etc.) - ci salgono in groppa ben felici di poter cogliere in castagna il loro nemico pubblico numero uno.

La polemica, infatti, scoppia quando il renziano Davide Faraone attacca il giornalista, perché - dice “siamo abituati alle volgarità, alle offese e agli insulti di quest'ominicchio del giornalismo italiano, ma davvero ieri ha superato il limite della decenza”. In un crescendo che trova spazio sul file postato su Twitter, tutti i big renziani attaccano Travaglio, la giornalista Geloni e il ministro Speranza per non avere contestato le affermazione del direttore del Fatto. E il pubblico per avere applaudito. Viene anche ricordato, come già detto, e a più riprese, che il presidente del Consiglio è rimasto orfano di padre a 15 anni e che la madre è morta cinque anni dopo.

Matteo Renzi, poi, presentando il suo, di libro, “Controcorrente”, prima a Pescara (Abruzzo) e poi a Termoli (Molise), segna un goal a porta vuota scagliandosi contro le “parole offensive e deliranti che dimostrano come il direttore del Fatto sia semplicemente un uomo vergognoso. Stupisce che ancora venga pagato per insultare tutti a reti unificate. Solidarietà al presidente”.

La Lega chiede le dimissioni di… Speranza

Renzi vuole cacciare Travaglio dalla tv, la Lega vuole cacciare, come si sa, Speranza, ministro e leader di Articolo Uno, dal governo, non da oggi. Dal vicesegretario Lorenzo Fontana ai capigruppo di Camera e Senato, Molinari e Romeo, partono caldi inviti a Speranza: “rifletta sul suo ruolo e ne tragga le conseguenze, si dimetta”, come se Draghi lo avesse insultato lui, Speranza, che manco c’era, e non Travaglio.

Lorenzo Fontana dice: “La presa di distanze di speranza dai pesantissimi insulti rivolti da Travaglio a draghi è quasi peggio degli insulti stessi - afferma - Per non perdere la poltrona, speranza ha bollato come 'infelici' le parole di Travaglio. Infelici anche gli applausi a scena aperta dei suoi compagni che lo ascoltavano. Domandiamo a Speranza che senso abbia stare al governo se i suoi applaudono convinti agli insulti del direttore del fatto. Si dimetta”. Un’assurdità.

Le reazioni di Articolo Uno sono imbarazzanti

Il guaio è che le reazioni dei massimi dirigenti di Articolo Uno latitano per ore, un giorno intero, poi arrivano, ma sono timide, imbarazzate, deboli. Proprio Speranza, domenica sera, era sul palco con Romano Prodi per discutere, pensoso, sul “Mondo che cambia”: non dice una parola. Poi, il giorno dopo, costretto a parlare dalle critiche che montano e tracimano, si limita a un moscissimo “frase infelice che non ci rappresenta”. E infine: “Articolo Uno sostiene convintamente l’azione del governo”. Come se si fosse trattato di qualche deputato bersaniano che ha fatto finire ‘sotto’, in un voto, la maggioranza.

Assurde e quasi peggiori del danno, le repliche della responsabile del sito, Chiara Geloni. La stratega della comunicazione di Articolo Uno si dimostra poco ‘stratega’ e pure ‘strategica’: “Alle feste di partito, soprattutto se le intitoli #quellocheciunisce, inviti anche persone che non la pensano del tutto come te. Altrimenti sapevi già la risposta”, scrive su Facebook (il problema è che lei, per tutta l’intervista, è schieratissima con Travaglio: ergo, la pensano allo stesso modo, come si vede dal giudizio sul governo Conte bis). Poi continua: “Al pubblico non viene chiesta la tessera di Articolo Uno all'ingresso e il pubblico applaude chi vuole e quando vuole. Aggiungo, viene o non viene. Ieri c'era tantissima gente”. Come dire: di solito da noi non viene mai nessuno, quindi se c’era tanta gente non erano ‘i nostri’, il che, messa così, è anche assai puerile. E in ogni caso un ‘moderatore’ modera, anche e soprattutto le reazioni del pubblico, se incivili.

Geloni nel merito insiste: “Può anche capitare di usare un'espressione infelice, ma 'figlio di papà' non è un commento sul padre della persona di cui si parla, e il contesto in cui è stata detta era una riflessione sull'origine sociale e familiare dei due premier”. E infine, “Travaglio non ha detto 'Draghi non capisce un cazzo' ma che a suo giudizio Draghi è competente di finanza ma non capisce un cazzo né di giustizia né di vaccini”. Insomma, la Geloni giustifica Travaglio in tutto e per tutto, anzi va persino oltre: ‘non capisce un cazzo’ è espressione, per lei, più che lecita (sic).

Pilatesca e simile a una bugia pietosa la difesa di Arturo Scotto, di solito ragazzo intelligente, tra i maggiori dirigenti di Articolo Uno: “Travaglio ha presentato un libro con il suo punto di vista, non diciamo a nessuno cosa dire e non dire”. Si evince che al prossimo libro di un negazionista dell’Olocausto sarà dato libero accesso alla Festa perché, appunto, ‘a nessuno diciamo cosa dire’…

La violenza verbale è uguale a quella fisica

Il problema è la violenza verbale, e quasi ‘fisica’, della frase di Travaglio all’indirizzo di Draghi, che viene giustificata e tollerata da Articolo Uno. Chi è alfiere del ddl Zan dovrebbe saperlo bene che – come diceva Nanni Moretti – “le parole fanno male, le parole sono pericolose, uccidono”.

Per dire, il Fatto è addirittura arrivato a definire la riforma della Giustizia un "decreto salvaladri", come quelli di Berlusconi, mettendo in prima pagina titoloni contro il presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia, raffigurata con l cappello da somaro con le orecchie d'asino e il naso lungo alla Pinocchio. Cartabia cui Travaglio tre giorni fa ha dato della “deficiente”.

Inoltre, c’è da registrare il pensoso silenzio di Bersani e D’Alema, con Renzi che li tira in mezzo e chiede loro di “prendere le distanze”. Infine, impressiona la reazione del pubblico: nel video, mentre Travaglio parla, si vede che è tutto un ridere, applaudire, darsi di gomito: segno di una preoccupante mutazione genetica, a sinistra.

Ps. La replica di Travaglio è sprezzante, al solito. Intercettato dall’Adnkronos, si limita a dire: “Non m e ne frega niente. Come diceva Arthur Bloch, non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza...”. Peccato che la frase non sia dell’umorista e scrittore statunitense e neppure di Oscar Wilde, cui di solito viene invece attribuita, ma venga dritta dritta dalla Bibbia: “Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, che tu non gli abbia a somigliare”. Proverbi, 26-4 – ormai Travaglio manco più le citazioni azzecca.