Colloquio Draghi-Salvini, Afghanistan, salute e lavoro all'odg

Milano, 23 ago. (askanews) - "Mario Draghi l'ho sentito oggi per parlare di Afghanistan, salute e lavoro. Non penso che abbia come sua priorità i parchi di Latina". Lo ha riferito il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva delle richiesta di dimissioni del sottosegretario Durigon che arrivano dal centrosinistra, dopo la proposta di Durigon di intitolare un parco di Latina al fratello di Benito Mussolini."Con Claudio Durigon stiamo lavorando alla nuova riforma delle pensioni che interessa milioni di italiani, la storia ha già condannato fascismo e comunismo. Quasi tutti gli estremismi tranne quelli islamimci...", ha concluso Salvini.