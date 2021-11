Corsa al Colle. Salvini tiene ‘in caldo’ Draghi, il Cavaliere non la prende bene

Il Gioco del Colle appassiona e avviluppa la politica italiana. Troppo presto parlarne a tre mesi dall'elezione del capo dello Stato, ma tutti ne parlano in un gioco di tattiche, temporeggiamenti e desiderata. Dopo il confronto a distanza tra Enrico Letta e Giuseppe Conte sul Quirinale (Conte ha ‘bruciato’ il nome di Gentiloni, Letta si è trovato nell’imbarazzo di dover chiedere “e Prodi?”, ma Conte ha nicchiato, sul tavolo è rimasto il nome di Rosy Bindi, che è di sinistra, ma piace molto ai 5Stelle, ed è pure donna...), è Matteo Salvini a ‘ripescare’ – si fa per dire - il nome di Mario Draghi come prossimo inquilino al Colle. “Se mi chiedono se sarebbe un buon presidente della Repubblica, rispondo che lo voterei domattina”, dice secco nell'anticipazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa (s’intitola, ovviamente, “Perché l’Italia amò Mussolini”, Mondadori, fresco di stampa: il fiuto di Vespa per stare ‘ncoppa alla notizia’ è leggendario). La frase intera, ed esatta, di Salvini è questa: “Se mi chiedono se Draghi sarebbe un buon presidente della Repubblica, rispondo che lo voterei domattina. Ma sul Quirinale gli scenari cambiano ogni momento. Draghi è certamente una risorsa per il Paese, ma non so se voglia andarci, ma anche se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anticipate”, dice a Vespa.

Dietro la certezza che il premier “è una risorsa per il Paese”, il segretario della Lega rimette in campo il nome di Draghi, ma non quello di Silvio Berlusconi che il centrodestra si era impegnato a sostenere compatto. Il Cav, davanti a Salvini che rilancia Draghi, trasecola assai sbigottito e, pare, pure parecchio incavolato. Infatti, il Cav vorrebbe tenere Draghi a Chigi e ‘vede bene’ mandare se stesso al Colle… Ma Salvini svicola, tenendosi le mani libere: “Sul Quirinale gli scenari cambiano ogni momento”. Come a dire: non è colpa mia se ‘sei fuori’, come avrebbe detto Donald Trump durante Apprentice.

La partita del Colle inizia quando l’arbitro Fico fischia: pronta ‘la letterina’ di Natale

Certo è che, concluse le elezioni amministrative, archiviato lo scontro sul disegno di legge Zan e superata la prova del G20, la Politica comincia a studiare la partita clou di gennaio/febbraio, quella delle elezioni presidenziali. La data esatta è ancora incerta: dipenderà dalla ‘letterina’ che il presidente della Camera, Roberto Fico, manderà ai 1009 Grandi Elettori prima di Natale (o subito dopo, al massimo entro l’Epifania), 20 giorni prima della prima seduta comune che darà il via la ‘Grande Corsa’ del ‘Grande gioco’. Ergo, se la convocazione arriverà prima di Natale, si inizierà a votare da metà gennaio, se invece arriverà dopo si apriranno le urne a fine gennaio. Unica data invalicabile il 3 febbraio, quando il settennato di Sergio Mattarella scatta in modo improrogabile, in quanto eletto sette anni prima.

Certo è che il Palazzo di Montecitorio (i 1009 Grandi elettori, infatti, convergono tutti qui, per la riunione del Parlamento in seduta comune) – già tirato a lucido come non mai e, presto, anche riappropriatosi del mitico Transatlantico (per tornare alle ‘vasche’ l’appuntamento che ‘grandi e piccini’ attendono con ansia è il 9 novembre), è entrato, ormai da mesi, in grave apprensione.

Draghi continua a ‘girare’ come unico nome, ma intanto Salvini si è dimenticato Berlusconi

Forse perché memore dei franchi tiratori che si sono esercitati il 27 ottobre al Senato sul ddl Zan e che fanno il paio con quelli che affondarono le candidature di Prodi e Marini nella corsa al Colle del 2013 e portarono al bis di Napolitano - si prepara a più scenari, alcuni editi altri inediti. Torna così in ballo Draghi, declinato insieme a tante altre subordinate, a cominciare dalla data delle elezioni politiche, se anticipate o a scadenza naturale della legislatura (marzo, ma del 2023).

Le parole di Salvini - frutto di più colloqui con Vespa, l'ultimo appena una decina di giorni fa, secondo la Lega, quindi ‘freschi di stampa’ - stridono con le rassicurazioni date proprio negli stessi giorni al e sul Cavaliere (“Se decidesse di scendere in campo, avrebbe tutto il nostro sostegno”, aveva detto il leghista il 21 ottobre, il giorno dopo la reunion dei tre leader alleati a Villa Grande a Roma). La Lega garantisce che Berlusconi resta 'il piano A', in attesa di capire cosa farà l'ex numero uno di Bankitalia e della Bce. Ovviamente, ta gli azzurri, nessuno ci crede. Tuttavia, FI non sembra né troppo sorpresa né delusa dall'ultimo rilancio di Salvini. Non si sa se per non mostrare il fastidio per il piano B (Draghi) o per sminuirne la possibilità di riuscita.

E gli azzurri ricordano che, anzi, anche il Cavaliere aveva promosso Draghi come “un ottimo presidente della Repubblica” e l'aveva fatto tornando a Bruxelles dopo una lunga assenza, anche se, subito dopo, nella stessa frase, aggiungeva che chissà se non fosse meglio, per lui e per il bene dell'Italia, restasse a Palazzo Chigi e che lui stesso si ‘vedeva bene’ al Colle: “Berlusconi lo vedo in forma, dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid” aveva detto di sé… Solo Romano Prodi si tira fuori lui, ancora una volta da Fazio in tv: “Ho 83 anni l'anno prossimo quando si vota. 83 più 7 fa 90 anni. Mi sembra un'attentato alla Provvidenza. Lui ne ha molti di più, si vede che ha una Provvidenza diversa”, dove per ‘Lui’ intendeva Silvio Berlusconi (Prodi, in fatto di battute sapide, è un vero genio).

FI e Pd, stavolta, non decidono nulla. Il grosso dei voti che pesano sta a destra e al centro…

Certo è che, dentro FI, fanno buon viso a cattivo gioco, del resto i loro voti sono quelli che sono: pochi, come quelli del Pd tra i giallorossi, mentre la parte del leone, in termine di Grandi elettori, la fanno e la faranno Lega e FdI a destra e il M5s a ‘sinistra’, più i centristi al… centro. Nella giostra del Quirinale, infatti, interviene Giovanni Toti (Cambiamo), a cui non piace la strategia degli schieramenti e delle appartenenze (“Italia Viva ha idee liberali che spesso superano le mie”, nota) e poi spiega che “io vorrei tenere Draghi a palazzo Chigi anche dopo il 2023, ma tra l'opzione di vedere Draghi sostanzialmente sparire dalla scena nella primavera del 2023 oppure vederlo al Quirinale per i prossimi sette anni, andrebbe meglio la seconda. Se è l'unica opzione, allora viva Draghi al Quirinale, se ce n'è un'altra, i partiti si incarichino di costruirla”. L’altra opzione – quella a cui lavora Renzi, a stretto e continuo contatto con Salvini e il Cav – è di mandare Casini, o Marcello Pera, o Frattini, o – se donna deve essere – Letizia Moratti al Colle, coi voti di Iv, ovviamente, decisivi. O, male che vada, potrebbero ripiegare su un ‘socialista’ che piace a destra come Giuliano Amato, oggi giudice della Corte costituzionale, che sta mandando ‘segnali’ intensi e ripetuti.

Certo è che lo schieramento centrista che va da Iv a Azione, da +Europa a Cambiamo, fino ai liberal di FI può giocare un ruolo, se non decisivo, di certo ‘centrale’, nella gara del Colle. Pd e FI, stavolta, invece, sono massa di manovra, ruote di scorta che dovranno accordarsi alle gimcane spericolate altrui, e farsele pure piacere.

Ufficialmente, comunque, l'appoggio del centrodestra a Berlusconi non viene meno, così come l'impegno sulla legge elettorale per mantenere in piedi l’attuale sistema elettorale, semi-maggioritario, il Rosatellum, e arroccandosi duramente (soprattutto Salvini e Meloni) contro il proporzionale (puro, spurio, etc.) e, in ogni caso, contro una riforma elettorale caldeggiata dal Pd.

E anche se il centrodestra non ha i numeri, oggi, per approvarsi, da solo, una riforma della legge elettorale (come, neppure, per eleggersi un Capo dello Stato), basterebbe l’apporto dei centristi e, oplà, riuscirebbero entrambe le due operazioni.

"Tanto, con Draghi al Colle, non si vota”. Una bella promessa, non facile da mantenere…

Inoltre, non scandalizza più nessuno, a destra, nemmeno l'orizzonte del 2023, come fine legislatura, con rinuncia incorporata, quindi, al voto anticipato. Del resto, il flop sonoro delle ultime comunali certo non incoraggia la Lega a sfidare di nuovo gli elettori a breve. Del ‘non voto’ parla Salvini nel libro di Vespa, in merito sui presunti dubbi su Draghi al Quirinale: “Non so se voglia andarci. Anche se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anticipate”. Insomma, Salvini garantisce – ai parlamentari ‘spaventati’ dalla sola idea del voto anticipato, e di tutti i partiti, il suo compreso, che anche se Draghi viene eletto al Colle, ‘tanto non si vota’.

Il che, però, prevede l’impresa, non piccola, di far nascere un nuovo governo (magari a guida di Daniele Franco, attuale ministro all’Economia), che con grande difficoltà otterrebbe i voti di una coalizione così larga – e già ora così litigiosa – come quella che sostiene, oggi, Mario Draghi. Sarebbe più facile, e agevole, forse, ottenere una ‘maggioranza Ursula’ (senza la Lega, ma con FI), che sarebbe comunque assai risicata, con Lega e FdI compatti a fare opposizione dura, FI al governo e i 5S pieni di dubbi a restarci: a rischio di andare per aria un giorno sì e l’altro pure, sarebbe un governo Franco o chi per lui, ecco.

Il nodo centrale di una elezione di Mario Draghi al Colle vede dunque un bivio drammatico: l'ipotesi di un conseguente voto politico anticipato rispetto al 2023 o la formazione di un nuovo esecutivo che però sarebbe il quarto della legislatura, con un premier diverso (per la terza volta), potenzialmente sostenuto o meno, per un anno, dalla stessa larga maggioranza. Tanta roba. Insomma, la paura che quelle urne anticipate oggi tanto aborrite precipitino per davvero e, davanti agli occhi degli inorriditi onorevoli, si materializzino, alligna e agita i sonni dei peones.

Di Maio boccia il ritorno alle urne. Conte vuole Draghi, solo Letta rifiuta l’argomento

Boccia nettamente il ritorno alle urne Luigi Di Maio: “Molte forze politiche parlano di Quirinale perché vogliono elezioni subito, o meglio elezioni anticipate tra 4 mesi. Io no. In ogni caso, farlo non è un bene per il Paese”, scandisce il ministro degli Esteri ed esponente di spicco dei 5 stelle, spiegando che la pandemia non è finita ed è ancora aperto il cantiere del Pnrr e delle riforme collegate. Un modo come un altro per ‘rassicurare’ i tanti eletti pentastellati che, se il governo cadesse e si andasse a votare prima della scadenza della legislatura, vedrebbero ‘sfumare’ il loro sudato diritto alla pensione... Un altro, Di Maio, che, dunque, ‘tifa’ per Draghi: apertamente non lo dice, ma il para-testo e la para-frasi che usa porta esattamente là…. “E' troppo presto, stiamo solo bruciando i nomi migliori facendo questo gioco del toto nomine, a cui io non voglio partecipare”, taglia corto Di Maio, Il quale, a differenza di Conte, che ha apertamente aperto all’ipotesi Draghi al Colle, non intende ‘correre’ né precipitarsi al voto.

Un messaggio in bottiglia che, leggendo tra le righe, non nasconde l'insofferenza, emersa in tutto il Movimento 5Stelle, e che Di Maio raccoglie, verso la partita che Conte sta giocando sul Quirinale. Prima Paolo Gentiloni, poi Draghi: Conte ‘brucia’ nomi uno via l’altro. L’ultimo nome spuntato è quello di Rosy Bindi: si vedrà se reggerà al ‘Terminator’ di nomi Conte…. Un gioco che non piace alla galassia pentastellata, che vede sventolare in modo ancora più deciso lo spauracchio della chiamata alle urne prima della fine della legislatura. Senza contare, e qui siamo dentro il malessere dei gruppi di Camera e Senato dei 5Stelle, che il presidente sembra non voler condividere le mosse, e la linea da tenere.

E' indiscutibile la frattura sul dossier Colle, nei 5S: un folto numero di parlamentari - tra cui gli esponenti dell’ala ‘governativa’ - vorrebbe tenere Draghi a palazzo Chigi (assicurando così il termine naturale della legislatura) e magari tentare la carta del Mattarella bis. Conte no, vorrebbe correre alle urne anticipate, alleato al Pd e nessun altro, perché teme, altrimenti, di finire ‘logorato’ nel continuo ‘declino’ del Movimento.

Inoltre, quando Conte ha detto, ai deputati e ai senatori, che eleggere Draghi poteva essere una ‘bella idea’ (“Se si dovesse realizzare la prospettiva di Draghi al Quirinale non dobbiamo pensare che sia automatico andare a elezioni”), quelli si sono subito spaventati. Sempre per il rischio di andare a casa, che tanto, agli stellati, nessuno più li rielegge o molto pochi e loro, ormai, si sono affezionati, al Parlamento (bisogna capirli: mica ragionano col portafoglio, in loro prevale il puro e cristallino sentimento…). Conte c’ha dovuto mettere del buono e del tanto per rassicurarli e convincerli che “con Draghi al Colle non c’è il voto”, aggiungendo, in più, che “sul Quirinale va aperto un confronto anche con la destra”, cioè esattamente la mossa che il suo ‘alleato’, Enrico Letta, rifiuta da mesi. Morale, Conte è riuscito a scontentare, in un colpo solo, sia i suoi – già malmostosi e sul piede di guerra per il ricambio alla guida dei gruppi che già si annuncia come una guerra fratricida – sia l’alleato. Quel segretario del Pd che è rimasto il solo politico italiano presente in Italia (e pure nel Resto del Mondo) che si ‘rifiuta’ - un po’ come un bambino che non accetta la malattia di un parente stretto, facendo finta che ‘non’ esista – anche solo di ‘parlare’ di Colle “perché – dice – noi del Pd ne parleremo solo a gennaio”. Ora, al netto del fatto che ‘tutti’ gli altri partiti lo fanno, anche nel suo partito, il Pd, non si parla d’altro, ma Letta continua a ripetere “avanti con Draghi” come se non ci fosse un domani e, soprattutto, come se la corsa al Colle non fosse già iniziata.

Ergo, Letta è rimasto da solo, a ‘non’ parlarne, un po’ come il famoso soldato giapponese che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, era rimasto a combattere un Nemico che, ormai, non c’era più e a difendere una Nazione già sconfitta.

‘Pie donne’ e ‘vecchi squali’. Nel Parlamento sono tutti uomini di mondo, catto-fasci in testa

Ma il Parlamento, soprattutto e per fortuna – e, in fondo, è il bello della Politica – è composto da uomini e donne di mondo, non da ‘anime belle’. Ragioni molto più pragmatiche, per dire, quelle che spingono Paola Binetti, senatrice dell'Udc, a spiegare i motivi che la spingono, oltre che a pregare, a dire pane al pane e vino al vino, da buona cattolica (integralista, anti-abortista, anti-Zan): “Con il taglio del numero dei parlamentari pochi potranno sperare di essere ancora eletti. In più c'è la pensione che scatta dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno, quindi a fine legislatura”. Morale, tradotto dal gesuitismo posticcio (e mal digerito) dei cattolici integralisti di cui la Binetti è alfiere indomita, e neppure da oggi, ma da decenni: serve un Capo dello Stato che ci tenga, a tutti noi, lontani anni luce dalle urne. Se Draghi lo assicura, bene, altrimenti ‘avanti un altro!’.

E se, formalmente, fuori dal coro resta Fratelli d'Italia, con il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida che insiste: “Il ritorno alle urne non è un nostro capriccio ma una necessità e in quest'ottica continuiamo a sostenerla”, persino il fronte dell’unico partito apertamente schierato per il voto ‘prima che si può’ sembra sfaldarsi. Infatti, il capogruppo del Senato, Ignazio La Russa, colonnello meloniano, ammette placido: “con Draghi sono molto più probabili le elezioni anticipate, ma non certe. Del resto, mica si può far un patto davanti al notaio”. Ecco, questa del notaio è la frase perfetta: tutti vogliono, a parole, eleggere Draghi presidente, nessuno glielo chiede ‘di pirsona pirsonalmente’, ma soprattutto nessun ‘grande elettore’ può dire, e garantire, all’altro, suo vicino di banco, che “votando Draghi, caro Lei, dormiremo sonni tranquilli e la legislatura finirà solo nel 2023!”. Promesse scritte sull’acqua che valgono poco, ma soprattutto che si possono anche rifiutate. Ecco perché l’elezione del nuovo Presidente, stavolta più di altre, sarà un vero terno al lotto.

E così, per un Gianfranco Rotondi, cattolico ma soprattutto berlusconiano di provata fede che dice, arci-sicuro di sé, “Berlusconi può farcela” anche perché, sostiene, “ha apprezzamenti insospettabili nel Partito democratico e persino nel Movimento 5 stelle e in Leu”, Osvaldo Napoli (Cambiamo, ex FI), antico conoscitore dei meandri dei Palazzi, sospira: “Di confusione sotto quel cielo ce n'è anche troppa ma la situazione è tutt'altro che eccellente. A me sembra pessima”. Ha ragione quella vecchia volpe di Napoli e pure, ovviamente, Matteo Renzi, che ricorda sempre: “chi entra Papa, al conclave, ne esce cardinale”.