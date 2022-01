Colle, Conte-Speranza come Letta: confronto, no diritto prelazione

Roma, 19 gen. (askanews) - "Ottimo incontro" tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. "Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto, nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità". E' quanto scrivono, in un tweet fotocopia postato sui rispettivi social, anche gli altri protagonisti con Letta del vertice, il leader M5s Giuseppe Conte, padrone di casa, e quello di Leu Roberto Speranza. L'incontro si è svolto a casa di Conte.