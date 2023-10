(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Il valico di Rafah non aprirà oggi, come atteso e previsto. Lo riporta Cnn, citando alcune fonti che parlano di nuovi ritardi nell'apertura. Ci sarebbero alcuni "problemi strutturali" sulle strade da risolvere, aggiunge l'emittente Usa, secondo cui il valico potrebbe aprire domani.(ANSA).