Roma, 18 mag. (askanews) - Il voto di oggi per la presidenza della Commissione Esteri del Senato "certifica che l'attuale maggioranza di governo esiste solo sulla carta, non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione". E' quanto si legge in una nota del M5s, al termine del Consiglio nazionale.