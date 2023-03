Clima, Favero (Pd): Fridays for future scioperano per futuro di tutti

Roma, 3 mar. (askanews) - "Sono migliaia le ragazze e ragazzi che oggi con i Fridays for Future scioperano per la salvaguardia del pianeta, l'unico che abbiamo, per il primo "Global Strike" del 2023: protestano per il futuro di tutti. Alla politica l'onere di dare risposte, subito. Tante sono le sfide aperte anche nel Veneto: la siccità, lotta al troppo consumo di suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento e dal rischio idrogeologico, la qualità dell'aria e la promozione di un'agricoltura sempre più sostenibile, con il minor utilizzo di pesticidi, i diritti sociali che si accompagnano ai diritti ambientali. Il Veneto, insieme alla Lombardia, è purtroppo la tra le prime dieci regioni europee ad essere maggiormente esposte agli effetti del climatico. La fragilità della nostra vetta più alta la Marmolada così come della stessa Venezia sono simboli chiari di ciò che sta accadendo. Al Governo nazionale e regionale, oggi dello stesso colore politico, chiediamo fondi e impegno. Noi, come oltre 40.000 imprenditori veneti che hanno già riconvertito al green le loro produzioni, qualche idea buona la abbiamo. A partire, ad esempio, dallo strumento formidabile delle comunità energetiche rinnovabili". Così Matteo Favero, responsabile forum Ambiente e Infrastrutture del PD Veneto.