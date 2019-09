Clima: Conte, 'Tempo dibattiti finito'

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito. Dobbiamo affrontare una sfida che è essenziale per il futuro dell'umanità": lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo al summit dell'Onu sul clima. Conte ha quindi sottolineato l'impegno dell'Italia da sempre sul fronte della lotta ai cambiamento climatici, ricordando come nel nostro Paese si stia attuando "uno dei programmi di decarbonizzazione più ambiziosi al mondo, grazie anche alla leadership del settore privato". Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato come il Green New Deal messo a punto dal governo sia coerente con l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050, aggiungendo come la svolta sia anche "un'opportunità per creare posti di lavoro nel settore".