I Cinque Stelle alla guerra dei Roses: grandi odi nascono da grandi ex amori

Succede ad ogni scissione: leghisti ed ex leghisti; bertinottiani e cossuttiani; pidiellini e finiani; mastelliani e cicidini.

Ogni volta, la stessa storia.

Inevitabile, perché, in fondo, è come la guerra dei Roses e grandi odi nascono da grandi ex amori e non c’è spazio per il grigio dell’indifferenza.

E così in questa legislatura i toni più forti si sentono ogni volta che qualche pentastellato – spesso ultrà dell’ortodossia grillina in altre fasi politiche – tuona contro i suoi ex compagni di gruppo, i quali reagiscono con invettive che, clementi, gli atti parlamentari definiscono “Commenti”, senza trascrivere letteralmente tutto ciò che viene detto.

Tra i più attivi

Fra i più attivi negli attacchi ai valori traditi, a loro detta, del MoVimento si segnalano alla Camera Davide Galantino, ora approdato al gruppo di Fratelli d’Italia (che peraltro ha assicurato la rielezione ad uno dei tre soli parlamentari tornati a Montecitorio dopo essere usciti dall’universo pentastellato nella scorsa legislatura, il friulano Walter Rizzetto), Matteo Dall’Osso, che in nome della lotta alla disabilità ha lasciato i Cinque Stelle scegliendo Forza Italia (dove ha trovato l’altra parlamentare nazionale ex pentastellata e rieletta, la tarantina Vincenza Labriola), il senatore Stefano Lucidi che ha spiegato “Non sono un criceto, esco dalla ruota” ed è passato alla Lega (dove ha ritrovato il terzo ed ultimo ex pentastellato della scorsa legislatura rieletto, il bergamasco capogruppo dei deputati di Identità e democrazia Marco Zanni).

E ancora la pasionaria No Vax, No Mask, No5G e chi più ne ha più ne metta Sara Cunial, l’ultrà legalitario siciliano Michele Giarrusso, l’altro senatore Lello Ciampolillo che ora non vota la fiducia a Conte, per non dire di Gregorio De Falco, l’ex comandante della capitaneria di porto diventato famoso per il “Torni a bordo, cazzo...” rivolto a Schettino la notte della Concordia.

Lo stillicidio

Ma ormai è quotidiano lo stillicidio di ex pentastellati – a cui si aggiungeranno in questi giorni la senatrice Marinella Pacifico e il deputato Paolo Nicolò Romano, appena espulsi dal collegio dei probiviri – che intervengono in aula sparando bordate contro i loro ex colleghi.

Paragone

Si è distinto, il capo del neonato Italexit Gianluigi Paragone – che ormai finisce i suoi discorsi dicendo “Italexit!” un po’ come faceva il leader del Partito pensionati Carlo Fatuzzo con “Pensionati all’attacco!” ed entrambi i partiti sembrano destinati alla stessa sorte – scontrandosi nei giorni scorsi con la vicepresidente del Senato Paola Taverna: “(Queste mascherine) sono buone per spolverare. Non so se sono pezzi di giarrettiere, comunque se non la utilizzi come mascherina, nel caso la puoi utilizzare anche...”.

E Paola Taverna, dal banco della presidenza: “Senatore Paragone, la prego di mantenere un contegno consono, se non per altro per rispetto dell'Aula nella quale si trova. Ci ha fatto vedere la mascherina, non c'è bisogno di fare altri tipi di interventi”.

Di nuovo Paragone: “È un utilizzo che si può anche fare...”.

Taverna bis: “Senatore Paragone, la prego di andare avanti con un contegno che sia all'altezza di quest'Aula”.

Paragone ter: “Grazie. Che proprio dal presidente Taverna arrivi il richiamo all'ordine, alla disciplina e al contegno...”

Fino alla chiosa e alla chiusa taverniana: “La prego anche di mantenere il rispetto per chi occupa il banco della Presidenza in questo momento, dato che il ruolo è totalmente impersonale, quindi il suo richiamo è ulteriormente fuori luogo”.

Tra ex pentastellati e M5S ci sono spesso aspri confronti (Ansa)

La Camera

Ma se al Senato i toni e le ottave salgono, non è che alla Camera stiano tranquilli.

E, insieme a quella di Paola Taverna è sotto tiro degli ex pentastellati la presidenza di Roberto Fico, per il proliferare di decreti e fiducie contro cui, dall’opposizione, il MoVimento ha sempre cannoneggiato.

Così moltissimi ex pentastellati, soprattutto quelli apolidi fra i “non iscritti ad alcuna componente politica” del gruppo Misto, prendono la parola per urlare il loro no alla fiducia.

Fior da fiore.

Silvia Benedetti: “In questa legislatura, quasi la metà dei decreti è stata approvata con la fiducia. La percentuale di fiducie richieste supera perfino la percentuale di fiducie richieste con i Governi Renzi e Gentiloni. Se una certa continuità sin dalla scorsa legislatura me l'aspettavo dal Partito Democratico, mi domando dove sia finito invece il cambiamento, auspicabilmente in positivo, che avrebbe dovuto portare il MoVimento 5 Stelle, irriconoscibile da quando, dentro e fuori l'Aula, sentitamente protestava ad ogni fiducia posta dai passati Governi”.

Subito dopo di lei, Piera Aiello: “Governo, ricordo a quest'ultimo che la lotta alla mafia è una cosa seria e non si vive di passerelle, ma di atti concreti”.

E ancora, Alessandra Ermellino, in perfetta continuità dialettica e ideale.

E soprattutto Marco Rizzone, deputato genovese eletto nel collegio uninominale “Genova-Unità abitativa San Fruttuoso” che curiosamente è quello che ha eletto anche il tuttora pentastellato Mattia Crucioli, che al Senato cannoneggia il gruppo, il governo Conte bis e il presidente dei senatori Gianluca Perilli dagli stessi banchi pentastellati.

Rizzone è stato espulso per aver chiesto i 600 euro del bonus partite Iva e oggi attacca in aula i suoi ex compagni, fra gli applausi del gruppo di Forza Italia: “Più che parlamentari, ormai, sembriamo delle pecore. Veniamo qui due giorni a settimana, pigiamo bottoni senza fiatare, magari con il contentino di vedersi approvato poi un ordine del giorno che chiede al Governo di “valutare l'opportunità di” e che, quindi, poi, magari, non avrà neanche alcun impatto. Allora, Presidente, valutiamo anche l'opportunità di dire chiaramente che il Parlamento, in barba alla Costituzione, non opera più in un regime di bicameralismo perfetto, ma di monocameralismo alternato. Quando, il primo giorno, il Presidente Fico ha detto che il Parlamento avrebbe riacquisito quella sua centralità, che aveva un tempo, mi sono pure commosso: ci credevo davvero e, come me, tanti ci hanno creduto, ma con questa delusione e questo senso di frustrazione, mi asterrò dal votare questo provvedimento, che non condivido, tanto nel merito quanto nel metodo”.

E poi Raffaele Trano, ex presidente della commissione Finanze, eletto con i voti del centrodestra e per questo costretto a lasciare il MoVimento, che sosteneva un altro candidato: “Mi dispiace che non presieda il Presidente Fico oggi, perché gli vorrei chiedere dov'è la centralità del Parlamento”.

E ancora Antonio Zennaro: “Ricordo che, quando il Presidente Fico si è insediato, ha detto che la centralità del Parlamento ritornerà la priorità. Così non è. Ora basta. Rendetevi conto che così non va più bene”.

A occhio e croce, la Guerra dei Roses fra pentastellati ed ex avrà altre puntate.

La sinossi, però, è chiara.