Roma, 17 ott. (askanews) - Sbloccare il rigassificatore di Piombino "è un'emergenza nazionale". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete4. Per ora il gas raggiunge l'Italia via metanodotto dall'Algeria, ha aggiunto il ministro, ma "dall'inizio dell'anno prossimo è imperativo, non negoziabile, iniziare a trasformare il gas naturale liquefatto che ci arriva".