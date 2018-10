Cinema: Fico, Fellini raccontò Italia

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Venticinque anni fa ci lasciava Federico Fellini. Voglio ricordare oggi il suo genio e i suoi capolavori. È tra i registi che hanno fatto grande il nostro cinema, contribuendo a farne conoscere la creatività e l'unicità in tutto il mondo". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico che pubblica un video commemorativo del regista. "La sua scomparsa - sottolinea - ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile, perché con le sue opere non ha segnato solo la storia della settima arte, ma ha costruito un immaginario fatto di personaggi, storie, atmosfere, contesti - dall'onirico al realistico, con rievocazioni biografiche - con cui ci rapportiamo ancora oggi e che continua a ispirare altri registi e artisti. Ha raccontato il nostro Paese, i suoi sogni e le sue piccolezze, con uno sguardo prima di allora difficilmente catalogabile. Per definirlo, è dovuto diventare lui stesso aggettivo e il mondo ha scoperto uno nuovo stile, quello felliniano, appunto", conclude.