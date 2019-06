Centrodestra, Salvini: serve ricambio con Lega a trainare

Milano, 27 giu. (askanews) - Una coalizione di centrodestra trainata dalla Lega: è questo l'obiettivo che il vicepremier Matteo Salvini intende raggiungere in Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Calabria: "Quattro regioni da sempre governate dalla sinistra, dove spero di dare un ricambio con la Lega a traino del centrodestra", ha messo in chiaro il vicepremier, che ha annunciato: "Incontrerò sia Toti che la Carfagna, dato che governiamo insieme in molte regioni italiane".Quanto alla figura di Silvio Berlusconi, che è tornato a definirsi leader del centrodestra, "quando l'ho incontrato gli ho detto: non viviamo di nostalgia. A furia di ricordare il Milan di Rijkaard, Gullit e Van Basten, la prossima coppa la alziamo nel 2051". Ecco perché, ha detto ancora Salvini rivolto a Berlusconi, "è inutile ricordare il 1994 e il 1998".