Centrodestra sabato in piazza a san Giovanni,#orgoglioitaliano

Roma, 17 ott. (askanews) - #orgoglioitaliano è l'hashtag ufficiale della manifestazione della Lega che si svolgerà a Roma in piazza San Giovanni sabato prossimo, 19 ottobre, a partire dalle ore 15. Imponenti i numeri dell'evento che, secondo l'organizzazione, riempirà la storica piazza romana.Attesi, oltre alle persone che arriveranno autonomamente, oltre 500 pullman e 8 treni speciali da tutta Italia. Chiuderà l'evento l'intervento del leader della Lega Matteo Salvini. Gli ospiti, inclusi Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, si avvicenderanno sul palco lungo 60 metri affiancato da due maxi schermi. Sono 400 i volontari coinvolti per la gestione dell'evento, 20 i gazebo organizzati per diverse raccolte firme, tra cui anche #raggidimettiti, e altre iniziative. Oltre 250 i giornalisti accreditati, numerose le presenze della stampa estera. Prevista, come sempre, un'area disabili, il servizio di interpretazione dei segni.La diretta dell'evento sarà trasmessa in streaming sui canali Facebook, Instagram e Youtube di Matteo Salvini e della Lega (su YouTube sarà presente anche una versione con traduzione simultanea in inglese) e sarà affiancata dal consueto live tweeting. Tanti i servizi ideati per la manifestazione sul sito legaonline.it, dalla personalizzazione dell'immagine profilo Facebook (legaonline.it/cambiafoto) alla creazione di un cartello "Io ci sarò" con la propria foto (legaonline.it/creacartello). I partecipanti potranno inoltre inviare foto di viaggio e dalla piazza a una galleria web dedicata (legaonline.it/inviafoto). Assoluta novità per gli utenti Instagram: verrà lanciato un effetto grafico applicabile al volto nelle proprie "storie".Tor