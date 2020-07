[il caso] Centrodestra in piazza in cerca dell’unita tra bluff e divisioni. Mentre il Pd ingaggia la rissa sulla legge elettorale

Lo hanno detto in questi giorni. Lo ripeteranno stamani a Roma in piazza del Popolo ai quattromila selezionati/fortunati che potranno partecipare alla manifestazione “Insieme per l’Italia del lavoro”. “E’ un governo immobile e litigioso, meglio andare a votare” dice Matteo Salvini. Giorgia Meloni più vede sputare titoli di giornale e pensieri su “governi di unità nazionale” e più insiste: “Election day a settembre, regionali, referendum e anche le politiche: è un governo fermo, senza idee nè visione quando è invece urgente avere un progetto d’insieme per far ripartire il Paese”. La manifestazione di stamani ufficialmente è la denuncia del “colpevole stallo del governo” mentre un milione di persone rischiano di perdere il posto di lavoro, il pil crollerà tra il 10 e il 12 per cento e la sfiducia è il sentimento più condiviso. In realtà sarà l’occasione per lanciare e pianificare tecnicamente la spallata al Conte 2 e riportare gli italiani al voto, “unica medicina possibile per un paese in pieno tracollo”.

Il bluff

Ma la spallata e il voto anticipato sono entrambi un bluff. Intendiamoci: Meloni e Salvini ci proveranno e l’agenda del parlamento offrirà loro almeno cinque occasioni nel mese di luglio, votazioni al Senato in cui può accadere di tutto, dalla scivolata alla trappola organizzata. E’ ipotizzabile che tra cambi di casacca - altri 3-4 senatori 5 Stelle sarebbero in procinto di passare alla Lega - e votazioni delicate - il terzo sforamento di bilancio, le mozioni sul Consiglio europeo che finiranno per trattare del Mes - la maggioranza possa non avere più i numeri e Conte debba salire al Quirinale. Ma non è tra le cose probabili il voto per le politiche il 20 settembre. Quel giorno infatti si voterà anche il referendum per confermare il taglio di 345 parlamentari (115 senatori e 230 deputati). E’ impensabile che il Presidente della Repubblica apra una crisi di governo in pendenza di una rivoluzione così radicale dell’impianto costituzionale. Cioè: prima si conferma il taglio, poi si procede con le necessarie modifiche (vanno ridisegnati i collegi elettorali) e quando tutto sarà pronto si potrà andare a votare. Scordarsi quindi l’election day il 20 settembre. E’ ragionevole pensare che collegi elettorali e altre necessarie modiche siano pronte per la fine dell’anno e a quel punto si potrebbe aprire una finestra elettorale tra febbraio e giugno 2021. Poi a luglio scatta il semestre bianco (a gennaio 2022 c’è l’elezione del Capo dello Stato) e a quel punto è chiaro che la legislatura arriverà alla sua naturale consunzione. Anche perchè già adesso i parlamentari, di tutti gli schieramenti, confessano in segreto il terrore di un voto anticipato: tra ricambi, epurazioni e taglio dei parlamentari saranno poche decine i confermati nella prossima tornata elettorale.

Obiettivo Conte

L’obiettivo dunque, anche stamani sarà soprattutto il Presidente del Consiglio. Perchè se la legislatura pare blindata, il professore e la sua squadra navigano invece in acque agitatissime. E non è un caso se anche il segretario del Pd da settimane ha iniziato a bombardare palazzo Chigi per la sua inerzia, indecisione e assenza di proposte. Conte cerca di rispondere con il Decreto Semplificazioni. E sarebbe già molto poter far partire entro agosto quei grandi cantieri di opere pubbliche che potrebbero far ripartire la domanda interna e creare lavoro. Ma anche questo testo “salvifico” per il Professore rischia di restare impantanato tra veti sostanziali e tattiche politiche. Alla fine, cosa che stamani nessuno dei leader avrà il coraggio di dire in piazza, l’unico scenario alternativo al Conte 2 è un governo di unità nazionale, di scopo, quella grosse koalitione a cui le democrazie moderne sanno affidare il proprio destino nei momenti bui come questo in cui c’è bisogno dell’energia e delle idee di tutti per alzare la testa.

Alla ricerca di una nuova unità

In realtà anche il centro destra deve chiarire parecchie cose al proprio interno. E la piazza di stamani sarà l’occasione per mostrare una nuova unità. Gli organizzatori si sono impegnati a fondo per cancellare la figuraccia del 2 giugno scorso, sempre a Roma quando nessuna regola di sicurezza sanitaria fu rispettata. Stamani si entrerà in piazza solo con mascherine, dopo aver provato la temperatura (ingresso publico lato via del Corso) e fino ad esaurimento posti. Sono allestite circa quattromila sedie. La prima manifestazione di massa ai tempi del Covid. Comunque vada, sarà un utile esperimento. Il palco sarà piccolo - una decina di metri - e parleranno nell’ordine Tajani per Forza Italia (Berlusconi non è sceso a Roma con questo caldo), Meloni e poi Salvini. Sarà l’occasione per una nuova foto di famiglia due anni dopo, con tante cose cambiate, molte divisioni ma sempre uniti. Prima il dossier delle candidature alle elezioni regionali di autunno, con Salvini che ha dovuto “digerire” i due candidati di FdI e FI, Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania, messi in discussione a fine gennaio dopo la sconfitta in Emilia-Romagna. Poi, la competizione interna con FdI e la sfida alla leadership del centrodestra lanciata da Meloni, in forte crescita nei sondaggi che danno alla Lega una perdita di dieci punti rispetto alle elezioni europee di un anno fa. Infine, le note divisioni sui temi europei con la discussione sull'uso delle risorse del fondo salva Stati (Mes), con Forza Italia a favore mentre i sovranisti di Lega e FdI restano fermamente contrari.

La parole del Cav

Anche sul destino del governo il centrodestra è diviso. Salvini e Meloni dicono di volere il voto anticipato, mentre Silvio Berlusconi non chiude alla possibilità di cercare nuove maggioranze in Parlamento. “La via maestra restano le elezioni - ha spiegato ieri il Cavaliere - in via subordinata ci vorrebbe un governo in sintonia con la maggioranza degli italiani dotato di autorevolezza e capace di gestire questa crisi. Un governo credibile in Europa e nel mondo. E possibile trovarlo in questo parlamento? Io non credo, ma se fosse possibile il centrodestra unito dovrebbe ragionare sul da farsi”.

Toh chi si rivede: la legge elettorale

Ora, tutto questo produce un risultato che può sembrare assurdo mentre viviamo la più grande crisi dal dopoguerra e non sappiamo neppure bene come uscirne: nelle ultime 48 ore il Pd ha messo sul tavolo il tema delle legge elettorale. Tema assolutamente impopolare, molto tecnico e di scarso appeal ma quando arriva sul tavolo significa che c’è aria e voglia di andare a votare. O almeno, occorre stare pronti anche a questa eventualità e quindi avere certe le regole del gioco. Intendiamoci, la legge elettorale c’è ed in funzione. Ma il taglio dei parlamentari si è portato dietro un insieme di piccole/grandi modifiche, alcune obbligatorie (revisione dei collegi) altre opportune come la revisione della legge elettorale perchè un numero così ridotto di collegi rischia di provocare distorsioni gravi per la democrazia e la rappresentanza.

La solita guerra fratricida

E così, con questo caldo, è scoppiata anche una “bella” rissa sulla legge elettorale. Rissa ovviamente fratricida tra il Pd e Matteo Renzi. Come se i regolamenti di conti interni fossero prioritari in mezzo a questa crisi. Il Pd ieri ha bombardato compatto in favore di un sistema proporzionale puro con sbarramento al 5% che era l’accordo di maggioranza sottoscritto in autunno. L’addio totale ad ogni forma di duopolio, alla seconda Repubblica che del maggioritario fece il suo totem e quindi, anche, ad ogni forma di aggregazione politica. E’ chiaro che con queste regole del gioco si premiano i partiti grandi e non le coalizioni e si penalizzano i piccoli. Soprattutto è chiaro che un sistema proporzionale apre, nel post-voto, al gran mercato degli accordi e dei compromessi che in genere non favoriscono il buon governo. Lo schema ad oggi è: Pd e 5Stelle in favore del proporzionale; Iv per il maggioritario. Salvini sostiene che la proposta Pd-M5s è “ una manovra di stampo cinese, non democratica” per impedire alla Lega di stravincere, quando si tornerà al voto. La Lega è pronta, quindi, a ripresentare la proposta del Mattarellum (un maggioritario corretto) e si aspetta che Renzi - contrario al proporzionale con soglia al 5% - concordi nella difesa del maggioritario. Per ora FI non apre sul proporzionale di M5s e Pd. E il Nazareno ha fatto di tutto per sottolineare che “Iv e Renzi avevano firmato per il proporzionale in autunno. Ora cambiano idea perchè non gli conviene più?”. Non c’è dubbio che Italia viva sia ben lontana dalle percentuali stimate in origine (il 10%) ma è altrettanto vero che Renzi ha sempre avuto la legge elettorale del “sindaco d’Italia” (quindi un maggioritario) come sua stella polare.La legge elettorale non è la priorità ma è l’assicurazione per controllare la data di un poco possibile voto anticipato. Edu perfetta per sbarazzarsi di nemici e rivali. E’ calendarizzata in aula il 27 luglio. Da qui ad allora può sempre succedere di tutto.