Centrodestra, nasce 'Coraggio Italia': avanti con Draghi

Roma, 27 mag. (askanews) - Nasce oggi alla Camera "Coraggio Italia", un nuovo gruppo parlamentare su iniziativa di Giovanni Toti, leader di Cambiamo e presidente della Liguria e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Una formazione - caratterizzata nel logo dal fucsia - che a Montecitorio raccoglie oltre venti deputati (al Senato per ora solo sette senatori, non sufficienti per formare un gruppo) e che si colloca senza dubbi all'interno del centrodestra assicurando il suo sostegno al governo guidato da Mario Draghi."Questo è un progetto che nasce fuori dal Parlamento - ha spiegato Toti in una conferenza stampa alla Camera - e che può attrarre molte persone. Non è un progetto per occupare qualche poltrona ma per guardare al futuro". Il Paese, dopo la pandemia, "vuole tornare a crescere" ed ecco che "noi - ha continuato Toti - vogliamo dare una casa a parlamentari che vengono da tante storie politiche diverse, sensibilità differenti. Alla base di tutti c'è il pensiero popolare, liberale, riformista che rappresenta la nostra ancora".E' un movimento, ha sottolineato Toti, che "nasce all'interno del centrodestra per dare una casa a chi si sente a casa ma rappresenta un movimento liberale, riformista".L'obiettivo per Toti è quello di dare "una casa ai moderati che possa avere lo spazio che merita in questo Paese. Vogliamo riaggregare una diaspora che spappola, divide i moderati".Marco Marin, ex deputato azzurro e indicato come capogruppo del nuovo schieramento, ha ribadito che "siamo senza se e senza ma all'interno del centrodestra. Apprezziamo il lavoro di Draghi che merita di andare avanti. Siamo qui - ha ribadito - per dare una mano a Draghi".