Centrodestra, Meloni: il Partito Repubblicano non mi riguarda

Roma, 6 feb. (askanews) - "Il centrodestra ha delle difficoltà evidenti" anche "se non so pechè Salvini dica che si è sciolto come neve al sole". In ogni caso "il mio perimetro e il mio orticello sono solo il centrodestra, senza altre alleanze" e comumnque "la prospettiva del Partito Repubblicano non mi riguarda. Anche se faccio presente che non mi risulta che il Partito Repubblicano negli Usa sia alleato di governo del Partito Democratico...". Lo ha affermato, fra l'altro, la leader Fdi Giorgia Meloni, ospite su La7 a Non è l'Arena.