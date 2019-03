Centrodestra ipoteca anche la Basilicata: crolla il M5S

Roma, 25 mar. (askanews) - Dopo l'Abruzzo e la Sardegna anche la Basilicata (in questo terzo test di regionali del 2019) passa dal centrosinistra al centrodestra.All'ex generale della Guardia di Finanza, Vito Bardi, manca solo la conferma dei dati definitivi per conquistare ufficialmente la poltrona di presidente della Regione che negli ultimi 25 anni è stata nelle mani del centrosinistra. Ma se le proiezioni e la tendenza che emerge dallo scrutinio dei primi dati saranno confermate, Bardi (candidati di Forza Italia) sarà il nuovo governatore con oltre il 40% dei consensi. Confermata anche la tenuta del centrosinistra con Carlo Trerotola del centrosinistra al 33,2%. Crolla il Movimento 5 Stelle fermo al 20% con Antonio Mattia mentre Valerio Tramutoli di Basilicata Possibile viaggia al 5%. "Evviva, la Basilicata si è data finalmente un buon governo!" ha scritto sui social Silvio Berlusconi. "I lucani hanno risposto presente. La Lucania è pronta per il cambiamento. Oggi abbiamo scritto la storia" ha dichiarato Vito Bardi. "Dopo tanti anni di centrosinistra - ha proseguito - il centrodestra ha scelto la via del riscatto. Sono lucano e uomo delle istituzioni e sono onorato. Chiamerò Berlusconi, Salvini e la Meloni subito. La campagna elettorale è terminata. E' stata un'esperienza splendida, sono felice. Scusatemi, sono emozionato. Al primo posto nella mia agenda ci sarà il lavoro".