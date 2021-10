Centrodestra, Crosetto 'rompe' amicizia con Storace su social

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Ho appena bloccato sui social e sul telefono, per escluderlo dalla mia vita, una persona che conosco da decenni, per cui mi sono sempre speso, quando ha vissuto momenti di difficoltà, pur senza avere motivi di amicizia, riconoscenza o vicinanza. Non meritava nulla. Amen". Guido Crosetto annuncia ieri sera con un tweet la 'rottura' di una lunga amicizia personale senza citarne il nome. Sui social si apre un dibattito su chi fosse nel mirino dell'ex sottosegretario alla Difesa del governo Berlusconi e tra i fondatori di Fdi. Un follower svela il mistero, si tratta di Francesco Storace: ''Me viè' solo un pensiero pe' contribui a sto' post fugace; 'sti caxxi se hai bloccato Storace...''. Un commento ironico subito condiviso dallo stesso Storace: ''Esatto''. Storace suggerisce a chi lo ha 'oscurato' di andare a farsi i curare i nervi: ''Una nuova forma di antifascismo militante? Ti bloccano su Twitter. In fondo meglio delle spranghe di un tempo. Suggerisco un buon neurologo''.