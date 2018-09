[Il retroscena] Il centrodestra andrà diviso alle Europee. E Bannon raccoglie soldi. Ma se fallisce la Brexit cambia tutto

A Fiuggi Silvio Berlusconi lancia “un nuovo manifesto per il centrodestra”, una nuova “mobilitazione come nel 1994” e soprattutto si candida alle Europee di maggio 2019 “in nome della libertà e contro il pauperismo e giustizialismo a 5 Stelle che minaccia la scena italiana”. A Roma, riuniti i suoi sull’isola Tiberina per la festa di Atreju, Giorgia Meloni si rimbocca le maniche e si mette al lavoro perché “il centrodestra venga rifondato in un nuovo soggetto politico aperto e senza steccati” e perché è chiaro che “non basta più assemblare quello che c’è”. Matteo Salvini, che dell’alleanza di centrodestra nata nel 1994 in Italia è la terza generazione ma il maggior azionista, osserva la scena e non può che dire: “Ho firmato un contratto per governare per i prossimi cinque anni con i 5 Stelle”. Poi non è vero visto che sta cercando voti tra i parlamentari 5 Stelle per essere pronto ad un eventuale cambio di maggioranza. La conta sarebbe già “a meno 18”, i voti mancanti alla Camera.

La versione di Bannon

La coalizione di centrodestra che giusto giovedì si era ritrovata a palazzo Grazioli per dire al resto del mondo che la squadra c’è, nonostante tutto, e per siglare accordi di ferro per regionali e amministrative, si divide nuovamente nell’ultimo fine settimana di settembre che nei fatti apre la campagna elettorale per le Europee del maggio 2019. Meloni e Salvini da una parte, nell’alleanza europea di tipo sovranista e che avrà in Steve Bannon, l’uomo che sussurra a Trump, lo stratega e lo spin doctor. “Giorgia e Matteo” ha detto sabato ospite di Atreju “siete i nuovi fratelli Gracchi, la rivoluzione è nelle vostre mani, il mondo vi guarda” li ha incalzati. Silvio Berlusconi e Forza Italia rigorosamente dall’altra parte, stabile nella famiglia del Ppe, liberale e filoeuropea. Lo strappo di due settimane fa - quando Berlusconi in ossequio all’amico Orban, ha votato contro le sanzioni all’Ungheria del nazionalista Orban e in dissenso al Ppe - viene liquidato con il titolo stesso della kermesse, “L’Italia e l’Europa che vogliamo” copyright Antonio Tajani. Motivo per cui la speranza di Meloni che il Ppe possa diventare a trazione ungherese è solo una chimera.

La scelta di Giorgia

Era il 1998 quando la giovanissima dirigente romana di Azione giovani Giorgia Meloni organizzò il raduno dei militanti dandogli il nome del protagonista della Storia infinita. 2018, ventunesima edizione, per qualcuno “la più bella”, la seconda sull’isola Tiberina, doveva essere il momento delle decisioni importanti. La leader di Fratelli d’Italia è persona dotata di istinto e coraggio e sa perfettamente che la storia del suo partito ha consumato una fase - i sondaggi al 3%, in costante calo, lo dicono chiaro - e che si deve intestare l’avvio di una nuova e diversa stagione. Stare fermi potrebbe equivalere a scomparire. Nelle comode fauci di Salvini. “Sette anni fa avevamo promesso che avremmo riportato la destra stabilmente in Parlamento - ha detto Meloni nell’intervento finale. “Abbiamo 50 eletti, possiamo dire missione compiuta. Dunque è arrivato il tempo di scrivere un’altra storia: costruiamo insieme il grande movimento dei Conservatori e Sovranisti italiani, che parte dall’esperienza di Fratelli d’Italia ma che sappia anche aprirsi alle tante esperienze in cerca di una casa e di una causa”.

The Movement

La festa è stata “costruita”, nella scelta degli ospiti e dei dibattiti, secondo un percorso che doveva portare “ad un nuovo inizio”. A partire dal titolo - “Europa contro Europa”, passando per l’ospite d’onore - l’ex stratega di Trump Steve Bannon e la piattaforma The Movement cui FdI ha aderito - e per finire con l’ultimo panel di ieri mattina dove sono stati ospiti i mille volti del centrodestra italiano, da Sgarbi a Fitto, da Nunzia De Girolamo a Stefano Parisi (molto fischiato quando ha messo in guardia rispetto alla Russia di Putin). A loro Giorgia Meloni ha consegnato la sua proposta. “Non ho chiesto a Salvini di rompere subito con i 5 stelle - ha spiegato - Penso che gli italiani non sarebbero d'accordo a tornare subito a nuove elezioni. Penso che prima bisogna fare un lavoro di ricostruzione di questa metà campo e le cose arriveranno da se”.

Meloni si rivolge al centrodestra - e non alla destra da sola -, dice che “non basta più assemblarlo” ma è necessario “riformarlo” e “rifondarlo” a partire - è la proposta - “da un grande movimento, un partito dei conservatori e dei sovranisti che metta al centro l'interesse nazionale italiano, l'identità italiana, il concetto di patria e nazione”. Una forza larga, inclusiva, aperta “a chi da questa parte non si sente rappresentato dalla Lega”. Consapevole che il leader della Lega in questo momento non è contendibile, Meloni tende la mano più verso l’elettorato di Forza Italia, partito che - e sono parole di Sgarbi - “ormai non esiste più, liquefatto, e ve lo dice uno che è amico di Berlusconi”. La proposta prevede le primarie e la scelta del leader attraverso i gazebo. E’ il vecchio pallino di Giorgia che si è sempre frantumato davanti al niet di Berlusconi. Il ticket Meloni- Salvini, donna-uomo, è uno schema che alla lunga potrebbe far comodo anche a Salvini. Di sicuro più affine di quello con Di Maio e i 5 Stelle, attaccati in ogni intervento andato in scena ad Atreju. E ben oltre il caso Casalino.

Anche Berlusconi rinnova e rilancia

Nelle stesse ore, a Fiuggi, anche Berlusconi ha presentato la sua proposta. Il Cavaliere si è ripreso la scena, ha garantito che si candiderà alle Europee e ha assicurato che, al di là del contenitore, il centrodestra è una alleanza “definitiva” per il futuro dei tre partiti che la compongono, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Riposte in fretta le 21 cartelle dell’intervento scritto, Berlusconi ha parlato a braccio quando ha bacchettato Matteo Salvini, colpevole di aver derubricato il vecchio centrodestra ad accordi validi solo sul fronte locale, e non su quello nazionale. “La coalizione di centrodestra è l'opzione definitiva di questi tre partiti nel futuro” ha puntualizzato il presidente di Fi. “Poi il signor Salvini ha delle uscite che non sono gradevoli nèaccettabili da parte nostra. Comprendiamo che forse non può far scoppiare subito un diverbio assoluto coi 5 stelle; ma noi invece auspichiamo e aspettiamo presto quel diverbio", continua il presidente di FI.

Molto dimagrito, a volte in affanno, leggero calo di pressione dovuto al caldo e all’umidità, Berlusconi ha spiegato che la candidatura “è quello che mi chiedono tutti. Se dobbiamo salvare l'Italia bisogna cominciare a fare le cose sul serio”. E l’Italia va salvata soprattutto dalla minaccia dei 5 Stelle, “un pericolo” più grande del comunismo (per “ignoranza, incompetenza, invidia e odio sociale”), “attentano alla libertà delle imprese e dei cittadini, con le nazionalizzazioni” e, tra le altre iniziative, con la proposta di vietare le pubblicità delle partecipate statali su giornali e tv che, se fosse attuata, “farebbe chiudere Mediaset il giorno dopo”. Nel mirino c’è soprattutto il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, e il file audio con la promessa delle mega-vendetta “ai coltelli” contro i tecnici del Tesoro se non trovano i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. “Francamente - ha osservato l’ex premier - in una democrazia, con le regole di una democrazia, il signor Casalino dovrebbe stare già fuori con la valigia in mano”. Ricordato, non senza polemica, che i leghisti il 4 marzo scorso sono stati eletti con un programma “al 95% scritto da Forza Italia”, Berlusconi ha detto la sua sulla manovra: “Se alzassimo il deficit e l'Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro”. Di Maio ha definito “ridicolo e da compatire il capo di Mediaset”.

Il Manifesto per la libertà

Su rinnovamento e l’apertura alla formazioni civiche sono tutti d’accordo, a Fiuggi e ad Atreju. Forza Italia ha già lanciato, in nome del rinnovamento, il contenitore l’Altra Italia. Ieri a Fiuggi è stato presentato il “Manifesto per la libertà”, cinque punti per chiamare “una grande mobilitazione delle coscienze dell'Italia seria, onesta, concreta, fattiva”. L'obiettivo è costruire “un centrodestra rinnovato e unito, nel quale possano riconoscersi gli italiani moderati, ragionevoli e di buon senso”.

Se la Brexit facesse flop…

Le due convention sono terminate da un pezzo quando da Londra rimbalza la notizia che un nuovo referendum per cancellare Brexit potrebbe essere preso in esame. L’ipotesi, finora sempre scartata, è stata presa in esame dal leader laburista Jeremy Corbyn. E’ chiaro che tutto questo costringerebbe i cosiddetti sovranisti, ad iniziare da Bannon, a cambiare narrazione. Meloni e Salvini dovrebbero correggere il tiro e chiarire bene quale Europa hanno in mente. Berlusconi e Forza Italia ne avrebbero un grosso vantaggio. E’ un centrodestra che si muove su tre piani: a livello nazionale va diviso; a livello locale unito; in Europa ancora non si sa. L’unica certezza è che Salvini “mangia” consensi agli altri due in ciascuno dei tre piani.