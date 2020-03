Centinaia di miliardi in fumo, un'azienda su 10 fallita, il paese in ginocchio: il conto è salatissimo

Centinaia di miliardi di euro in fumo, un'azienda su 10 fallita, il paese in ginocchio. Il conto economico del coronavirus sarà pesantissimo e oscura non solo quest'anno, ma anche il 2021. Intendiamoci: con l'Italia sospesa nella paralisi da zona rossa a tempo indeterminato, ogni previsione è destinata a sfumare nel giro di ore. Ma il calcolo che si può fare, sul retro di una bustina di fiammiferi (si sarebbe detto una volta) è questo: l'Italia doveva crescere, nel 2020, dello 0,6 per cento. Poco. In assoluto vuol dire una economia più grande di non più di una decina di miliardi, rispetto a quella del 2019. Ora, tuttavia, rischia invece di diventare più piccola di quasi 90 miliardi di euro, un raggelante 5 per cento in meno. Il Pil italiano perderebbe, cioè, rispetto alle previsioni, 100 miliardi di euro in un colpo solo. Ecco la tempesta in cui, con i suoi decreti, il governo si sforza di tenere a galla il paese.

Previsione catastrofica

Rispetto anche solo a poche ore fa, è una previsione catastrofica. Ma, a dare l'allarme non è il liquefarsi delle borse americane, che sta vanificando il tentativo disperato della Fed di tenere in piedi la diga, azzerando i tassi di interesse. Il brivido viene dalla Cina e dai primi dati economici del 2020. Molto peggio di quanto ci si attendesse. Fra gennaio e febbraio, i due mesi di picco dell'epidemia, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le vendite al dettaglio sono crollate di oltre il 20 per cento, la produzione industriale del 13,5 e gli investimenti di quasi il 25 per cento. Ecco le cifre a referto di un paese blindato.

Dossier Cina

Il dossier Cina ha spinto a rivedere tutte le previsioni. Gli economisti danno ormai per scontata una recessione globale. Negli Usa, dove le borse hanno già perso il 30 per cento, una grande banca d'investimenti come Goldman Sachs pronostica una contrazione del 3 per cento. In Europa, secondo gli analisti di Unicredit, il primo trimestre si chiuderà con una recessione dell'1 per cento, ma fra aprile e giugno, si arriverà fino a meno 4 per cento, sperando in un recupero nel secondo semestre, che farebbe chiudere il 2020 con un meno 1,5 per cento, numeri da grande crisi. E l'Italia? Se con una economia europea sostanzialmente stagnante - come prevedevano, ancora venerdì scorso - gli economisti di Unicredit, l'Italia era destinata a perdere, quest'anno, il 2,3 per cento, difficile che, con una economia europea a meno 1,5, quella italiana non si restringa almeno del 5 per cento.

Tutto dipende dalla durata della paralisi, dalle ferite che lascerà nel tessuto economico e dalla velocità della ripresa. Nel gergo degli economisti, ci possiamo attendere un andamento a V (una profonda crisi e un vigoroso rimbalzo) o a U (crisi e un lento recupero prima di ripartire)? E quanto è profonda la V (dunque la crisi) e quanto larga (dunque faticoso il rimbalzo) la U? E cosa significano concretamente queste due possibilità non solo nelle statistiche nazionali, ma nella carne viva dell'economia italiana, azienda per azienda, settore per settore? Che differenza c'è fra un paese che, a maggio, riesce a tornare sui prati a mangiare fave e pecorino e un altro che, per brindare, deve aspettare Natale? Una enormità: 400 miliardi di euro, svaniti nel nulla.

Analisi Cerved

Il conto si ricava dalle analisi del Cerved, l'organismo che, per conto delle camere di commercio, tiene sott'occhio i bilanci delle aziende italiane. L'epidemia, dice il Cerved, lascerà cicatrici profonde nel tessuto delle imprese: un'azienda su dieci non supererà il blocco generale dell'attività, una quota doppia, rispetto al tasso di fallimenti di un anno normale. Il motivo, scontato, è il prosciugarsi degli incassi: il fatturato ipotizzato nei bilanci preventivi del 2020 si volatilizza, i costi no, l'azienda chiude. La situazione è pesante, se potremo tornare alla normalità a maggio. Durissima, e destinata a trascinarsi sull'anno prossimo, se l'emergenza dovesse continuare fino a dicembre.

Il punto di partenza sono le previsioni di fatturato per quest'anno e l'anno prossimo, incorporate nelle statistiche nazionali e che hanno fatto da base ai programmi e ai budget delle imprese. Il fatturato delle aziende italiane – si prevedeva solo pochi mesi fa – doveva aumentare dell'1,7 per cento quest'anno e del 2 per cento nel 2021. Poi è arrivato il coronavirus. Se ne saremo fuori a maggio (lo scenario che, a questo punto, si è costretti a definire ottimistico) il fatturato delle aziende sarà inferiore, rispetto alle previsioni di inizio anno, di 275 miliardi di euro, ma rimbalzerà in modo significativo l'anno prossimo. Se, invece, si dovesse andare avanti fino a dicembre, il fatturato perso, rispetto alle attese, arriverebbe a 469 miliardi, a cui sommare altri 172 miliardi di euro per il 2021. Totale, sui due anni, dello scenario peggiore: 641 miliardi di soldi in meno che transitano nelle casse delle imprese. Fra i 275 miliardi dello scenario di maggio e i 641 cui si arriva nello scenario pessimistico di dicembre, ci sono, appunto, i 400 miliardi: il costo del prolungarsi dell'epidemia, al di là delle speranze di tutti.

Il costo visto dal basso

E' il costo, per così dire, visto dal basso, dall'economia nella sua dimensione singola e quotidiana. Ma, per questo, forse più vero e più vicino alla realtà di ognuno. Il fatturato, infatti, incorpora, ovviamente, tutti i passaggi: ogni fattura assorbe quella precedente, ad ogni passaggio della merce. Ecco perché le cifre sono così più alte, rispetto al Pil, dove, invece, contano solo gli incrementi di valore ad ogni passaggio, fino alla vendita finale. Ma la crisi in cui ci siamo infilati non è uguale per tutti. E la particolare struttura dell'economia italiana la rende anche più tormentata.

L'interesse, in queste settimane, si è concentrato sull'industria, sulle fabbriche chiuse o a ritmo ridotto. Il rimbalzo arriverà lì, prima che altrove, ma non sarà completo. Una buona fetta delle commesse inevase, delle fatture non completate, dei soldi persi non tornerà più. Prendete il caso della Mta, l'azienda che produce elettronica per auto, con sede proprio a Codogno, al centro della originaria zona rossa. La sua paralisi ha messo in crisi giganti dell'auto come la Fiat, Peugeot, Renault, Bmw. Le commesse che non sono arrivate in queste settimane di chiusura, non arriveranno quando, alla fine, riaprirà i battenti. Fiat o Bmw si sono procurati quei componenti altrove. E Mta potrebbe anche aver perso clienti.

Le occasioni perdute

Il conto delle occasioni perdute, tuttavia, è molto più alto in altri settori. Se non avete comprato un'auto o una bici nuovo ora, le comprerete, probabilmente, quest'estate. Ma la settimana bianca 2020 o la vacanza di Pasqua non tornano più. Nell'economia italiana, l'industria manifatturiera ha un ruolo di primissimo piano, ma siamo un paese in cui altri settori hanno ruoli importanti. La chiusura di negozi e centri commerciali significa, ad esempio, la perdita delle vendite di una stagione intera: niente moda di primavera, quest'anno. Il colpo più duro – come testimoniano le strade dei nostri centri urbani – l'ha avuto il turismo, di fatto scomparso. Con lui, scompare il 13 per cento del Pil italiano. E un intero paese chiuso a casa significa una lunga traversata nel deserto di incassi zero, per tutto quello che non sta in ufficio o in fabbrica: bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, discoteche, stadi valgono un altro 10 per cento dell'economia italiana, finito anch'esso sotto chiave. Speriamo di rivederlo al tempo delle fragole e delle ciliege.