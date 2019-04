Cecchetto candidato sindaco a Misano

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - La sua 'discesa in campo' come aspirante sindaco a Misano Adriatico, era stata più che adombrata ma ora, dopo mesi di parole, arriva l'ufficialità: Claudio Cecchetto si è candidato alle elezioni amministrative in programma il 26 maggio prossimo nella cittadina del Riminese. L'imprenditore milanese, fondatore di Radio Deejay, scopritore di talenti nel mondo della musica e dello spettacolo correrà alla guida della lista civica 'W Misano Viva' composta esclusivamente da cittadini misanesi. D'altronde, tiene a precisare Cecchetto, "siamo una lista civica al 100%. Non ho scelto in base all'ideologia politica o al simbolo di partito ma ho scelto le persone. Conta la loro testa, la loro credibilità, la conoscenza del territorio e la loro voglia di far bene per i cittadini di Misano". I componenti della lista 'W Misano Viva' verranno svelati di giorno in giorno attraverso la pagina ufficiale Facebook di Cecchetto e saranno poi presentati ufficialmente sabato 20 aprile.