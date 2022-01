Draghi e il primo Cdm post Mattarella bis: dalle mascherine obbligatorie alle discoteche chiuse, le misure

E' un Mario Draghi leggero e veloce quello che incontra gli altri ministri nel primo Cdm che arriva dopo la rielezione a capo dello Stato di Sergio Mattarella. Circa tre quarti d'ora per prorogare alcune misure legate alla lotta al Covid-19 e al conseguente stato d'emergenza. Per rilanciare poi il Consiglio dei ministri di mercoledì da cui arriverà un più dettagliato decreto sulla strategia a seguire del Governo. Nel concreto si prolungano fino al 10 febbraio gli obblighi di chiusura delle discoteche e dell'uso delle mascherine all'aperto. Lo stesso premier Draghi, parlando del Cdm di mercoledì ha anticipato: "Il prossimo Consiglio dei ministri sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi PNRR del primo semestre dell'anno. L'erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro".

Le nuove mosse con molta cautela

La proroga delle misure è contenuta in un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che avrà poi la necessaria copertura normativa con il decreto legge che dovrebbe arrivare al termine del Consiglio dei ministri di mercoledì e che potrebbe contenere non solo le misure sulla scuola ma anche tutti gli altri interventi di cui si è parlato in queste settimane, dalla distinzione tra i ricoverati 'per' covid e 'con' covid al sistema dei colori fino alla durata del pass.

Dunque per altri dieci giorni il milione e mezzo di italiani che vivono in Basilicata, Molise e Umbria, le uniche regioni ancora bianche, dovranno continuare a indossare le mascherine all'aperto come tutti gli altri cittadini.

Green Pass e scadenze

Da martedì il certificato verde sarà ridotto dagli attuale 9 ai 6 mesi di durata, e il provvedimento avrà anche effetto retroattivo. Sarà inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così come sarà obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme. Non è ancora certo, invece, se il Cdm di mercoledì affronterà anche le altre misure sulle quali i tecnici stanno ancora lavorando e sulle quali ci sarà probabilmente un parere del Comitato tecnico scientifico. La prima è l'estensione della durata del certificato verde poiché chi ha fatto il booster a settembre si vedrà scadere il certificato a marzo senza poterlo rinnovare. In realtà il governo ha già deciso che sarà esteso, ma la discussione è se prorogare tutti i certificati fino al 31 marzo, quando scade lo stato d'emergenza, al 15 giugno, quando non si dovrà più esibire il pass, o renderlo illimitato. Quanto alla richiesta delle Regioni di eliminare il sistema dei colori, l'esecutivo ha aperto alla possibilità di modifica ma non alla cancellazione: resterà la zona rossa e la discussione tra i tecnici è se le restrizioni debbano valere per tutti o solo per chi non ha la completa copertura vaccinale.

Il nodo scuola

Questa scelta al momento interlocutoria ha come obiettivo prendere tempo e vedere l'andamento della curva dei contagi, che da giorni mostra una tendenza a calare ma non si è ancora stabilizzata: se i dati si consolideranno, i divieti non verranno allungati. Una linea che il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri conferma, spingendosi oltre: "Credo che il 31 marzo lo stato d'emergenza non sarà prorogato e per la fine del mese avremo abbandonato tante di quelle restrizioni che oggi abbiamo" sottolinea ipotizzando anche un "ripensamento" del pass. Certo, per il momento, c'è che nel Consiglio dei ministri di mercoledì ci sarà una ulteriore rimodulazione delle regole che da mesi condizionano la vita degli italiani. A partire da quelle nella scuola. Al termine della riunione il presidente Mario Draghi si è soffermato con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e con Speranza proprio per ragionare sugli interventi da attuare. Al momento due sono le ipotesi principali: estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori, e dunque la classe andrà in didattica a distanza a partire da tre contagi; equiparare il sistema delle quarantene a quello già in vigore per tutti i cittadini, niente isolamento per chi è guarito o vaccinato da meno di 120 giorni o ha fatto il booster, 5 giorni per chi è vaccinato e guarito da più di 4 mesi, 10 giorni per i non vaccinati. Resta da sciogliere il nodo di nidi e scuole dell'infanzia, dove anche chi è guarito dal Covid è costretto a rimanere a casa in caso ci sia un positivo.

Nervi tesi e la "questione Giorgetti"

Tra i ministri le scorie della battaglia politica sul Colle si avvertono. Giancarlo Giorgetti, che si è detto tentato dalle dimissioni, viene descritto scuro in volto e usa toni gravi. "Gli strascichi ci sono - osserva una ministra - le prossime settimane non saranno facili, i nodi verranno al pettine, ma Draghi ha impostato il lavoro con serenità". Ma la tensione c'è e Giorgetti non la nasconde: è agli atti la sua richiesta di un cambio di metodo. In molti dubitano che questo porti alle dimissioni, visto il suo rapporto personale con Draghi. Ma nessuno dà per scontato che la Lega di Salvini resti al governo fino a fine legislatura ed è innanzitutto al suo segretario che Giorgetti si rivolge, secondo molti dei ministri. Il redde rationem in corso nella Lega come nel M5s minaccia di agitare le acque del governo, tanto che in modo speculare c'è chi ipotizza l'addio alla maggioranza - ma non c'è alcuna conferma - di Giuseppe Conte. In questo clima, il dossier rimpasto sembra assai lontano dall'essere aperto. Ma una ministra 'governista' come Mara Carfagna già avverte: "Bene ha fatto chi lo ha difeso dalla tentazione di spallate che fino a due giorni fa attraversava alcune forze. Mai come adesso siamo orgogliosi di partecipare a uno sforzo di salvezza nazionale che sta dando risultati importanti".