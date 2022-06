Roma, 22 giu. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto con "misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale". E' quanto si apprende da fonti di governo mentre la seduta è ancora in corso.