Maturità: Fico, guardate avanti con coraggio e passione

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Adesso l'Italia si sta riprendendo, un passo per volta. Lo sta facendo grazie alla forza di tutti i suoi cittadini, che rispettando le regole e mettendosi al servizio della comunità hanno dato un contributo prezioso. Gradualmente stiamo tornando alla normalità. Così come lo state facendo voi che stanotte vivete un momento importante della vostra vita. Un momento irripetibile e, per certi versi, magico: ansie e paure si intrecciano con sogni ed entusiasmo. Sentirete la responsabilità delle scelte ma anche lo slancio verso nuove avventure, verso una fase cruciale per il vostro futuro. L'augurio che vi rivolgo è quello di costruire la vita che desiderate con coraggio e passione. Guardando sempre avanti. Buona notte prima degli esami!". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in un videomessaggio agli studenti impegnati negli Esami di Maturità su skuola.net. "La notte prima degli esami è un momento speciale, che ricorderete anche nei prossimi anni. State per chiudere un ciclo di formazione e state per affrontare una nuova fase della vita. So quanto siano stati difficili questi mesi a causa della pandemia. Avete dovuto riorganizzare le vostre abitudini, adattarle all'emergenza e avete fatto notevoli sacrifici. Intorno avete vissuto le difficoltà legate alla salute, spesso i drammi e i lutti. E quelle legate all'impatto economico del Covid, che ha toccato molte famiglie in tutto il Paese. E su tanti c'è stato poi un impatto psicologico molto duro, con le fragilità di tutti noi che sono venute alla luce, a volte in maniera destabilizzante", osserva Fico. (ANSA).