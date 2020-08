Caso Forti, Casellati a Salvini: monitoro caso su ogni fronte

Roma, 27 ago. (askanews) - "Ho letto con grande attenzione la sua lettera sulla drammatica vicenda del nostro connazionale Enrico 'Chico' Forti. Conosco bene questo caso, che da tempo solleva viva preoccupazione nella nostra comunità nazionale e che è stato oggetto di interventi ufficiali da parte dello Stato italiano, come lei opportunamente ha ricordato". Lo scrive il Presidente del Senato Elisabetta Casellati a Matteo Salvini, in risposta ad una lettera sul caso da parte dello stesso senatore e leader della Lega alla seconda carica dello Stato."In risposta alla sua sollecitazione -prosegue- è stata mia cura avviare tempestivamente i contatti con la Farnesina e con la nostra rete diplomatica. L'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio, e il console generale a Miami Cristiano Musillo stanno seguendo in prima persona la situazione per tradurre il nostro appello in una apertura da parte delle competenti istituzioni americane"."Per loro tramite -conclude- continuerò a monitorare la situazione e a seguirne i progressi, consapevole delle implicazioni che la vicenda pone sia sul piano della tutela del diritto alla difesa di un nostro connazionale che su quello diplomatico".