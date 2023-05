Caso Darmanin, rischia di saltare visita di Tajani a Parigi

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Rischia di saltare la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi a causa dell'attacco di Gérald Darmanin alla premier Giorgia Meloni sui migranti. Il titolare della Farnesina ha in agenda un incontro in serata con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo, ma dalla delegazione del ministro trapela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento "deciso e definitivo" da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni "offensive e totalmente inaccettabili" di Darmanin. (ANSA).