[Il caso] Doveva predisporre lui il piano anti-Covid della Regione Calabria, ma non lo sapeva

Le dimissioni sono arrivate solo dopo il licenziamento in tronco arrivato direttamente dal premier Giuseppe Conte. A Saverio Cotticelli, generale dei carabinieri in pensione e commissario ad acta per l’emergenza sanitaria in Calabria, è costata cara, carissima, la figuraccia nell’intervista concessa alla trasmissione “Titolo V”, che è andata a indagare sulle motivazioni che hanno portato il Governo a decretare la “zona rossa” in Calabria, decisa non tanto e non solo per l’aggravarsi della curva epidemiologica del Covid 19, ma, soprattutto, per la fragilità del sistema sanitario regionale.

Nel corso dell’intervista, Cotticelli ha dimostrato di non conoscere il numero delle terapie intensive in regione, ma soprattutto, di non sapere di essere il responsabile per l'attuazione del piano anti-Covid in Calabria, mai realizzato.

"Io non sono il responsabile si sono dimenticati che ci sono due regioni commissariate, la Calabria e il Molise, il governo ha dato l'incarico ai presidenti della Giunta". Ma non è vero. Una figuraccia che ha fatto infuriare i calabresi, al secondo giorno di confino per la dichiarazione di "zona rossa" da parte del Governo per arginare la corsa del Coronavirus. Il commissario aveva aggiunto di avere chiesto nello scorso mese di giugno un parere al ministero sulla questione. E, quando il reporter ha chiesto al generale di ritrovare il documento e di leggerlo, arriva la doccia fredda

La competenza era la sua. E Cotticelli non lo sapeva.

"Nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate – si legge e legge Cotticelli in tv – il potere/dovere di predisporre il piano operativo covid compete esclusivamente alla struttura commissariale". "Io, lo devo fare io, sarà pronto la prossima settimana" farfuglia Cotticelli, che poi conclude in bellezza: "Cosa vuole che le risponda, dottore, tanto io domani mattina sarò cacciato".

In un’altra parte dell’intervista, Cotticelli non riuscirà a rispondere in maniera competente a una domanda riguardante il numero delle terapie intensive Covid disponibili al momento in Calabria. Oltre 200 secondo una sua risposta alla precisa domanda del giornalista Walter Molino, ma non tutte già attive. Ma quante sono quelle già disponibili? Sarebbero 113 secondo il giornalista, 161 invece a detta del non meglio definito soggetto che si qualifica come “usciere”, a cui Cotticelli si rivolge per avere a sua volta la delucidazione.

La sanità calabrese è commissariata da oltre dieci anni. Cotticelli è solo l’ultimo tra i vari commissari nominati dai governi per tentare di porre rimedio ad anni di sprechi, corruzione, infiltrazione della ‘ndrangheta, in un settore quindi fiaccato dal debito e spesso incapace di garantire il diritto alla salute. Saverio Cotticelli venne nominato commissario ad acta per la sanità della Calabria a fine 2018. La sua nomina risale esattamente al 7 dicembre 2018 ed avvenne con atto dell'allora ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, di concerto con la collega della Salute Giulia Grillo e sentita Erika Stefani, che era ministro per gli Affari regionali per le autonomie del primo Governo Conte. La nomina è infatti del Mef, di concerto con Salute e sentito il ministero degli Affari regionali. Cotticelli era stato poi confermato il 19 luglio 2019.

L’imbarazzante sortita televisiva ha avuto l'effetto di compattare tutto il fronte politico. Dalla Lega al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esponente del Partito Democratico, passando per il Movimento 5 Stelle, che pure per anni è stato il più grande sostenitore di Cotticelli, tutti ne avevano chiesto la rimozione o le dimissioni del commissario alla sanità calabrese, reo, per sua stessa scoperta, di non aver predisposto un piano regionale per il contrasto all'emergenza Coronavirus.

Un piano di cui la Calabria avrebbe bisogno come l’acqua nel deserto, dato che la decisione di decretare la “zona rossa” è stata vissuta quasi come un sopruso da parte del Governo da parte di larghe fette della popolazione, preoccupata per le ripercussioni economiche e sociali che un nuovo lockdown, seppur “soft”, potrà portare sul territorio.

Lo stesso premier Conte, evidentemente colpito dalla gravità dell’intervista, non ha fatto tardare il suo benservito al generale: "Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità”. Una posizione ribadita poi dal ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano. Tutto questo prima che Cotticelli rassegnasse le proprie dimissioni al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, responsabili adesso della nomina del successore di Cotticelli, che, stando a fonti ministeriali, dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi.

Intanto, la Calabria resta in “zona rossa”, anche per questo tipo di inadempienze e inefficienze.

Nelle stesse ore in cui divampa il caso Cotticelli, arriva la notizia sul ricorso proposto dalla Regione Calabria contro la decisione del Governo di decretare la “zona rossa”, con la bocciatura del ricorso da parte del Tar del Lazio: nessuna sospensione cautelare urgente del Dpcm del 3 novembre. Il ricorso in questione, proposto dalla Regione, celebrerà la sua discussione collegiale davanti al tribunale in camera di consiglio il prossimo 18 novembre.

Il Tar, "viste le istanze di misure cautelari monocratiche e di abbreviazione dei termini processuali per consentire la trattazione dell'istanza cautelare nella camera di consiglio del 18 novembre 2020, depositate il 6 novembre 2020", ha considerato che "nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento della richiesta cautelare monocratica, ma che ricorrono i motivi d'urgenza per disporre l'abbreviazione dei termini, al fine di consentire la trattazione collegiale dell'istanza cautelare nella camera di consiglio innanzi indicata". L'effetto quindi è: "rigetto della richiesta cautelare monocratica", accoglimento "della richiesta di dimidiazione dei termini processuali", e, per l'effetto, "fissazione della camera di consiglio del 18 novembre 2020 per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare".