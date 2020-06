Casellati a Padova, in elicottero con reliquia S.Antonio

(ANSA) - PADOVA, 13 GIU - "Sono qui per Sant'Antonio, che diceva sempre 'quello che conta sono i fatti, non le parole'. Noi andiamo a sorvolare le zone più colpite dalla pandemia e ringraziare tutti, operatori sanitari, medici, infermieri, forze dell'ordine, tutti quelli che ci hanno fatto uscire dalla pandemia. Ringraziamo il popolo veneto che sa sempre rialzarsi dalle emergenze più gravi, un grande popolo che come dico sempre è in ginocchio solo quando prega". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, oggi all'aeroporto Allegri di Padova, prima di salire sull'elicottero dell'esercito che sta sorvolando la città e la provincia con una statua del Santo a bordo. (ANSA).