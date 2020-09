Casellati: media cruciali ma non condizionino nostre vite

Roma, 24 set. (askanews) - "Con la pandemia da Covid-19, le quarantene e il lockdown, i media hanno iniziato a ricoprire un ruolo ancor più cruciale per la nostra società diventando, in alcuni casi, l'unico collegamento tra cittadini confinati in casa e realtà esterna". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento alla 72* edizione del Prix Italia.Però "i media devono migliorare la nostra vita e non condizionarla o limitarla", ha avvertito Casellati aggiungendo che "è necessario dunque che ci si interroghi sulle nuove e impegnative responsabilità di chi, in ruoli decisionali, gestisce la comunicazione e i media in generale. La legislazione non basta. Occorre in particolare un forte impegno deontologico fondato sulla consapevolezza del ruolo educativo e formativo dei mezzi di comunicazione". Anche perché "la manipolazione e il condizionamento dell'opinione pubblica possono mettere in pericolo la partecipazione civica dei cittadini, minacciare anche lo Stato di diritto e la tenuta dei sistemi democratici".L'esperienza che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, l'epidemia di coronavirus, "ci ha mostrato il rischio di una mancata distinzione tra il fatto e il commento", ha rilevato Casellati spiegando che "la testimonianza più evidente di questa distorsione è stata l'improvvisa e a volte ingiustificata visibilità data agli esperti i quali si sono resi protagonisti di un susseguirsi di dibattiti e opinioni, generando a volte confusione e smarrimento nel pubblico".Questo contesto, ha sostenuto il presidente di Palazzo Madama, "ha rappresentato il terreno fertile per l'avanzata sempre più inarrestabile di un nemico già noto e contro cui ancora fatichiamo a trovare contromisure efficaci, quello delle fakenews"."Rispetto della dignità umana, imparzialità e rigore intellettuale sono doveri cui nessuno, nel mondo della comunicazione, si può e si deve sottrarre. E nulla deve mai spingerci a metterli in discussione, anche a scapito del profitto e del successo", ha concluso Casellati.