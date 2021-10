Casellati: 'Con il Pnrr Parlamento riconquista la sua centralità'

Roma, 7 ott. (askanews) - "Il Pnrr sarà l'occasione per il Parlamento di recuperare pienamente la sua centralità e far rientrare nei binari costituzionali il procedimento legislativo", dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi apre il P20, il settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20.Nella riunione "mi aspetto che si ripeta il miracolo che si è compiuto per i vaccini. Si ripeta quell'unione per difendere il Pianeta nell'interesse del bene comune. È chiaro che esiste un solo Pianeta e che non ci sono alternative", spiega al Corriere della Sera.E poi sui Parlamentari dell'Afghanistan: "Dobbiamo dare loro voce, aiutarle perché l'influenza dell'estremismo e del fanatismo sulla politica non può mai travolgere il nucleo dei diritti fondamentali della persona umana".