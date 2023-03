Casa, si accelera alla Camera su sgomberi lampo occupazioni abusive

Roma, 24 mar. (askanews) - Si accelera alla Camera sulla stretta delle occupazioni abusive, proprio mentre a Roma esplode il caso delle chat, tra l'assessore alle politiche abitative della giunta di Gualtieri e il leader delle occupazioni, sul piano casa del Campidoglio. Con l'assessore Zevi che ha minacciato querela e gli avversari politici all'attacco.Ieri, la commissione Giustizia della Camera ha incardinato due Pdl della Lega che introducono nel codice penale una nuova fattispecie di reato e una specifica procedura per l'immediato rilascio di immobili occupati, senza pronuncia ex ante dell'autorità giudiziaria, e con l'arresto "obbligatorio" in flagranza di reato se non si restituisce l'immobile dopo che è stato emanato l'ordine. Con pene per chi si macchia del reato di "occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui" fino a 7 anni. Nel caso in cui l'alloggio non venga restituto entro 48 ore dalla presentazione della querela, se è di proprietà pubblica, "si procede con ordinanza allo sgombero" e se è di proprietà privata, la polizia interviene "senza indugio e senza attendere il provvedimento di un giudice".Ma in campo c'è anche il Movimento Cinque Stelle. Il gruppo ha presentato a sua volta un testo, ha spiegato il vicepresidente della commissione Giustizia della Camera ed esponente M5S, Federico Cafiero de Raho, e chiederà l'abbinamento con le due pdl del Carroccio incardinate ieri. "La nostra proposta - ha affermato Cafiero De Raho - vuole impedire le occupazioni abusive e prevedere che la pena sia effettivamente congrua, e soprattutto che si consenta una procedibilità d'ufficio con la possibilità, in considerazione della congruità della pena, di intervenire anche con un arresto in flagranza di reato". Occorre cioè, ha sintetizzato, "far in modo che la procedura sia più snella e dove vi siano anche gruppi criminali le pene particolarmente elevate"."Ben venga un intervento legislativo sulle occupazioni abusive se finalizzato al ripristino della legalità, soprattutto in contesti dove il fenomeno è diffuso e gestito dalla criminalità organizzata" purché non avvengano senza il controllo dell'autorità giudiziaria, è il commento di Devis Dori, capogruppo Avs in commissione Giustizia della Camera. Doris esprime infatti "preoccupazione se gli sgomberi dovessero avvenire attribuendo ampi poteri alle forze dell'ordine senza un controllo da parte dell'autorità giudiziaria" e auspica "che nei lavori di commissione si possa trovare il giusto equilibrio fra esigenza di legalità e stato di diritto".