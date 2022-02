Cartabia: mai più bambini in carcere, attualmente sono 16

Roma, 17 feb. (askanews) - "La nostra meta ideale è mai più bambini in carcere". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia in audizione, a Palazzo San Macuto alla commissione Infanzia, riguardo all'indagine conoscitiva sull'esecuzione della pena per i detenuti minorenni e sulla situazione delle detenute madri."Le difficoltà in questo settore sono più significative di quanto si potrebbe immaginare" ha aggiunto la ministra osservando che, purtroppo, "la pena inflitta all'adulto ricade anche sul figlio, segnandone il percorso di vita". "I numeri, fortunatamente, sono bassi, 15 madri e 16 bambini" ma "lo sforzo di trovare situazioni alternative è prioritario e tante possibilità stanno maturando" perchè non ci siano più "bambini in carcere". "Di queste madri 5 sono italiane e 10 straniere, 5 sono ancora imputate. La maggior parte, 9, è ospite ell'istituto a custodia attenuata per madri, Icam, a Lauro in provincia di Avellino" ha spiegato la ministra, "i posti negli Icam ci sono, sono 60"."Quando si arriva a toccare questo livello della pena che incide sulla vita ancora in formazione accade qualcosa che interroga soprattutto il mondo degli adulti, i protagonisti sono i minorenni ma gli interrogati siamo noi", ha concluso la Guardasigilli.