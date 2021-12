Caro bollette: il governo ha già messo oltre 8 miliardi. Ne arriveranno altri. Al lavoro per tagliare i costi fissi

I leader politici lavorano intensamente sul Quirinale, si parlano, s’incontrano, mandano messaggi sotto forma di interviste e dichiarazioni. Il centrodestra “unito” dal palco di Atreju, la festa politica di Fratelli d’Italia, blinda Berlusconi e dice (Meloni e Salvini) che “è chiaro che il nuovo Presidente della Repubblica sarà scelto con i voti decisivi del centrodestra”. Ed è così. Lo dicono i numeri. Da qualche giorno lo conferma anche il segretario dem Enrico Letta che lo ha spiegato anche dal palco di Atreju (molto applaudito). Persino Giuseppe Conte ha detto, giusto ieri, che “presto incontrerà Salvini e Meloni”.

Mario Draghi, che del “romanzo Quirinale” è il coprotagonista insieme con Sergio Mattarella, lavora invece e a testa bassa sulla legge di bilancio che è in discussione al Senato (in settimana le prime votazioni in Commissione). E soprattutto sul caro-bollette - dal 25 al 50 per cento di aumenti - che rischia di mandare in fumo i benefici del taglio dell’Irpef. Parliamo dei redditi fino a 35 mila euro. Una variabile che non dipende certo dall’azione del governo, che interroga invece i governi degli ultimi 50 anni che non hanno mai voluto fare i conti con la carenza di fonti di energia in Italia e la nostra quasi totale dipendenza da altri paesi come la Russia e meno che mai sfruttare quello che abbiamo - gas e petrolio - per tutta una serie di no ambientali.

Più di otto miliardi

Il problema però è anche qui e adesso. Ed è “il problema” per palazzo Chigi. Da luglio 2021 - quando è stato chiaro che ripresa economica, domanda internazionale e gli aumenti decisi da chi esporta gas - il governo ha destinato oltre 8 miliardi per calmierare i prezzi di gas e luce. Un miliardo e mezzo è arrivato a fine luglio. Altri tre miliardi a ottobre. Nella legge di bilancio c’erano due miliardi, sono diventati due e 800 e il consiglio dei ministri di giovedì ha aumentato di un altro miliardo la dote destinata al caro bollette. Il totale sono otto miliardi e 300 milioni. Soldi destinati alle piccole e medie imprese, realmente a rischio chiusura per il caro bollette, e alle famiglie a basso reddito (destinatarie del bonus gas e luce). Si tratta di interventi che dovrebbero limitare gli aumenti al 10 e al 25%. Sempre tanto. Troppo. Per questo il governo, oltre Draghi anche i ministri Orlando e Giorgetti, è al lavoro per trovare in bilancio e destinare ulteriori risorse. E per lavorare in modo strutturale sui costi della bolletta.

Ad ora, comunque, gli interventi contro il caro-bolletta, hanno avuto lo stesso valore del taglio dell’Irpef o del costo del Reddito di cittadinanza. Questo per rimarcare - dicono fonti di maggioranza - quando sia “sociale” la manovra 2022 e “strumentale” ad altre battaglie lo sciopero indetto per il 16 dicembre da Cgil e Uil.

Riforma strutturale della bolletta

Ieri i due ministri sono stati ospiti all’assemblea annuale della Cna, la piccola e media impresa che sta soffrendo molto il caro bollette. Sarebbe il colmo essere sopravvissuti al Covid ma non ai rincari figli della ripresa. “I rincari delle bollette energetiche - affermava ieri il presidente della Cna Daniele Vaccarino - sono insostenibili e l'intervento del governo è opportuno ma insufficiente; per non spegnere le Pmi italiane è urgente una riforma strutturale della bolletta elettrica”. Il ministro Giorgetti ha spiegato che il governo è al lavoro su due fronti: nuove risorse per l’immediato e un pacchetto di misure strutturali legate ai costi dell'energia, cosa questa che avrebbe effetti sul lungo termine. Le ipotesi al vaglio riguardano la possibilità di liberare risorse per lavorare sugli oneri generali di sistema, il taglio dell'Iva e i proventi delle aste di CO2. “La questione delle bollette è un problema che si proietta nel futuro - ha spiegato Giorgetti - ed è legato alle scelte che si fanno sulla transizione ecologica”. Dunque seguire due direttrici: c’è da lavorare “nel brevissimo termine” perché il mix bollette e inflazione al 3% strozza il potere di acquisto delle famiglie. E c’è da “trovare tutte le misure, anche quelle una tantum per sterilizzare queste forme di aumento”.

Il caro-bollette si porta dietro il tema gigantesco delle materie prime e delle fonti di energia. L’Italia ha negli anni detto no, per questioni di sicurezza e ambientali, al nucleare e all’estrazione di gas dai giacimenti nell’Adriatico. Adesso il tema torna a bussare con urgenza alle porte. Salvini ha annunciato che presenterà un ordine di giorno alla legge di bilancio per chiedere il ritorno dell’Italia alla partecipazione alla ricerca sul nucleare pulito. E possiamo scommettere che questo sarà uno dei temi della prossima legislatura.

Ombre sugli scioperi

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha sottolineato, anche ieri come “anche questo ultimo miliardo destinato al caro-bollette sia un segnale al Paese con risposte chiare e forti, a partire dalle questioni che avevano posto anche i sindacati”. Il Pd, per quanto Letta abbia dichiarato di “non comprendere la ragioni dello sciopero di Cgil e Uil perché la legge di bilancio è espansiva e lavora per ridurre le disuguaglianze”, sta mediando per tentare fino all’ultimo di fa rientrare lo sciopero. Anche il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani ha evidenziato “il segnale forte del governo a cui Cgil e Uil devono dare una risposta positiva".

Non è però questa l’intenzione di Mario Draghi. Il miliardo in più per il caro bollette (il governo ha poi messo le mani su un altro “tesoretto” da 3 miliardi e 3 per vaccini, ferrovie e forze di polizia, tutta spesa sociale) Quei soldi, una volta trovati, sarebbero stati investiti comunque. Nessuna mano tesa o ramoscello d’ulivo dunque ai leader di Cgil e Uil che hanno proclamato lo sciopero nazionale contro il governo e contro una legge di bilancio “iniqua perché non combatte le disuguaglianze”. Nessun tentativo di “blandire” Landini e Bombardieri. Che, attaccati un po’ da tutto il sistema mediatico e anche da molti leader politici, rischiano adesso l’isolamento proprio in quel mondo del lavoro in nome del quale hanno indetto lo sciopero. La Cisl, che ha bollato lo sciopero come “inopportuno, sbagliato e anche infondato”, sta organizzando la contro-manifestazione (18 dicembre) per spiegare cosa ha fatto il governo e per quali miglioramenti è necessario lottare ancora. L’Autorità garante sugli scioperi ha detto che “lo sciopero deve essere riformulato” perché si accavalla con altre manifestazioni. E poi siamo sotto le feste e alcuni servizi non possono essere interrotti.

Gelo tra Draghi e i sindacati

Da quando è stato proclamato lo sciopero - la comunicazione è arrivata a palazzo Chigi la sera del 6 dicembre - Draghi non ha più avuto contatti con Landini e Bombardieri. Se è sbagliato chiamarlo muro contro muro, di sicuro tra i due è calato il gelo. E dire che fine a poche ore prima il premier non solo aveva tenuto conto delle loro richieste ma in parte le ha anche soddisfatte sulla parte fiscale e taglio tasse: se le aliquote non si toccano (quattro invece di cinque) e neppure lo schema del taglio delle tasse (sette miliardi per il taglio dell’Irpef, uno al taglio dell’Irap per le Pmi), l’elenco dei provvedimenti in manovra per lavoratori e pensionati è lungo, dalla riforma degli ammortizzatori sociali ai soldi contro il caro bollette, dal taglio dell’Irpef all’assegno unico, dal fondo per gli invalidi alla sanità.

La proclamazione dello sciopero ha buttato al macero mesi di buone relazioni (lo riconoscono anche Landini e Bombardieri), di incontri e consultazioni quasi mensili. Per non dire di quell’abbraccio sotto la sede della Cgil a Roma quando Draghi andò a trovare Landini negli uffici devastati dalla furia novax. Un ricordo anche la bella piazza san Giovanni a Roma convocata contro tutti i fascismi, Cgil, Cisl e Uil insieme.

Ecco, Draghi non sembra preoccupato: a palazzo Chigi arrivano indiscrezioni che la partecipazione non sarà oceanica. Se lo sciopero di ieri del comparto scuola doveva essere la prova generale, non è andata benissimo. Il ministro Bianchi parla di una partecipazione al 6,2%. Ed elenca tutti gli investimenti fatti nella scuola in questi dieci mesi tra Pnrr e legge di bilancio: “Questo governo dal 13 febbraio ha investito 10 miliardi in scuola e infrastrutture, 2 miliardi per la riapertura delle scuole in presenza e ha assunto 62 mila insegnanti” per arrivare “a 100mila assunti. E stiamo continuando ad investire”. Dunque perché scioperare?

Posizionamento politico? Logorare Draghi?

Il premier non è neppure “arrabbiato”: scioperare è un diritto sacrosanto. Gli è scattato in testa il dubbio che sia un modo per logorare lui e la sua larga maggioranza. E c’è rimasto male convinto com’è di aver fatto molto di più lui in questi dieci mesi che altri premier negli anni precedenti. “Scorretto poi” dicono fonti di palazzo Chigi, “confondere i piani", spacciare ad esempio per riforma fiscale (è stato approvato un ddl a parte, ndr) con quello che è solo un taglio delle tasse, primo step di quella riforma più ampia. Scorretto anche dire che “poco è stato fatto per le pensioni” quando il premier ha convocato i sindacati nella sala Verde di palazzo Chigi proprio per avviare insieme la grande riforma della previdenza. La data prevista era l’inizio della prossima settimana. La convocazione potrebbe esserci ugualmente. Così come potrebbe essere ritardata. “Ma non c’è alcuna relazione con lo sciopero” si affrettano a spiegare fonti del governo.

Gli oltre quattro miliardi trovati ieri dagli uffici del Mef e messi subito a disposizione, non sono uno schiaffo ai leader sindacali. Parlano però direttamente ai lavoratori cui quella somma è destinata. Perché una cosa non sopporta il premier: passare per quello che non capisce dove abita la povertà e cosa vuol dire il bisogno.