Caro-affitti: l’ultima generazione di indignati si arma con le tende. E la politica sa solo litigare

L’ultima generazione di indignati non blocca il traffico, non lancia vernice contro i monumenti, non si denuda sulle strisce pedonali e non fa alcuna di quelle mille cose che abbiamo imparato a conoscere per attirare l’attenzione sulle mancanze di politici e burocrati. L’ultima generazione di indignati è armata di tende, sacchi a pelo, fornelletti, lampade, cartelli e anche libri. Si perchè in questo anomalo campeggio che sta nascendo spontaneo un po’ in tutte le città universitarie ci si indigna in modo civile ma si danno esami e si prende anche 30 e lode. Soprattutto, è una protesta che “funziona”, buca, ha messo il dito su una piaga vera - il caro-affitti per gli studenti fuori sede e più in generale pet tutti - spiazza per i metodi civili, ha preso in contropiede la politica che tra un’ipotesi di riforma costituzionale e un decreto immigrati per non parlare di quello sul Ponte sullo Stretto non si occupa di ciò che accade sotto gli occhi. Di tutti, soprattutto di chi governa. Dal caro bollette al caro spesa fino al caro affitti. Tutto è cominciato con Ilaria: studentessa al Politecnico di Milano, venerdì scorso ha deciso di piantare una tenda davanti all’ateneo per “accendere una luce sul caro affitti”. Ilaria ha acceso il Paese. Una dopo l’altra - adesso anche qualche operaio, il problema è lo stesso - le tende sono state alzate a piccoli gruppi, in zone pedonali, micro campeggi che si vedono ma non creano disagi nè alla circolazione nè alle persone. Milano, Roma, Firenze, Bologna, Pavia, Cagliari, Torino, Bari, quelli de “In tenda contro il caro affitti” stanno spuntando in tutte le città. E’ un’onda che non si ferma. E’ una protesta che piace, che fa simpatia, inattesa. Potentissima. Ci aspettiamo presto una circolare di sgombero a tutte le Prefetture. Ma sarebbe, pe rio governo, un autogol clamoroso.

Il punto è questo: sono 700 mila gli universitari fuori in tutta Italia mentre i posti letto censiti, cioè messi a disposizione a prezzi calmierati sono appena 40 mila. I dati disponibili finiscono qua perchè, ovviamente, anche in questo caso le banche dati delle graduatorie degli studenti che chiedono un alloggio perchè non sono in grado di pagarlo sono regionali e non comunicano tra loro. Non si riesce quindi ad avere un dato complessivo del fenomeno Di conseguenza negli anni il mercato degli affitti universitari è esploso e completamente scappato di mano, le città universitarie in Italia sono anche in genere città d’arte e chi ha immobili preferisce il mercato degli affitti brevi invece degli studenti. I prezzi sono impazziti e la media è di circa 500 euro al mese per avere una stanza - non sempre ad uso esclusivo - con uso cucina e bagno in comune. Il problema non è di oggi e non è certo colpa di questo governo. La protesta però scatta adesso perchè il caro vita sommato al caro affitti ha reso tutto “insostenibile”. Indegno e ingiusto.

La sconfitta più grande

Una sconfitta del sistema paese che non sa proteggere la sua migliore gioventù. Un esempio su tanti: Giovanni è già laureato in ingegneria meccanica e ora sta frequentando il corso magistrale in Geoinformatica. Sono specializzazioni preziose, che dovrebbero aumentare il pil del Paese. E invece… ecco cosa succede: “Dopo anni di peripezie, vivo alla Bovisa dove ho trovato una stanza grazie ad un amico che la lasciava. Adesso siamo in due, con una camera da letto a testa e un cucinino abitabile. Per 1100 euro al mese abbiamo mobili vecchi, una lavatrice e un forno a microonde. A parte paghiamo utenze e internet. Quindi - è la promessa di Giovanni - non cercherò a lungo un lavoro a Milano se non sarà in grado di pagarmi un affitto per una casa decente e che mi consenta anche di avere qualcosa per il mio tempo libero. Parlo tedesco, cinese e inglese, andrò all’estero”.

Le storie ordinarie sono di ragazzi e ragazze fuorisede che vivono in case che cascano a pezzi, senza alcun agio nè confort. Per non parlare delle vita sociale: a mala pena possono pagarsi una palestra, la pizza fuori una volta - forse - ogni due settimane. Dipende come vanno i lavoretti extra che ciascuno di loro riesce a fare - ripetizioni, qualche ora di servizio al bar, dog sitter - conciliando lo studio con il lavoro. Le famiglie aiutano ma non sempre riescono a provvedere con i 500 euro di affitti mensili.

E’ questo il trattamento che riserviamo alla nostra migliore gioventù? Che sconfitta clamorosa per il sistema paese che spende circa 6000 euro l’anno (il 15% in meno della media Ocse) per ogni studente, dalla materna alla maturità. Moltiplicate questa cifra per 16 anni e per 8,5 milioni (il numero degli studenti in Italia, escluse le università). Il risultato, parliamo di miliardi, è il conto di uno spreco visto che molti di questi studenti, una volta formati in Italia se ne vanno poi a lavorare all’estero.

Scontro in maggioranza: Valditara vs Bernini

La pioggia non sta fermando la protesta che rivede invece in ogni città le attenzioni dei media e dei cittadini che solidarizzano. La politica non sta dando grande prova di sè: le opposizioni provano a cavalcare la protesta ma avendo governato fino a sei mesi fa dovrebbero solo tacere (non tutte visto che qualcuno qualcosa lo ha fatto, ad esempio la regione Lazio). La maggioranza però balbetta: il tema non era all’ordine del giorno, forse sul tavolo dei ministri Valditara e Bernini (Istruzione e Università) ma non del governo impegnato, come sappiamo su altre emergenze, ad esempio le riforme costituzionali. Ieri è andato in scena lo scontro politico tra il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e i sindaci di centrosinistra da una parte e tra lo stesso Valditara e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini dall'altra.

Ieri mattina Valditara ha ammesso che “il problema del caro affitti è grave” ma ha scaricato sulle città “governate dal centrosinistra: nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”.

La più critica con Valditara (che ha cercato in modo un po’ goffo di fare campagna elettorale alle vigilia delle amministrative di domenica) è stata la ministra dell’Università Annamaria Bernini troppo astuta per cadere nella tentazione di cavalcare politicamente un problema che definisce “serio, grave e urgente”. Nessuna contrapposizione con le amministrazioni locali, avanti invece con il dialogo e il coinvolgimento di tutti.

A Valditara, del resto, hanno subito risposto piccati isindaci di centrosinistra. “Il ministro dov'era mentre il suo

go verno votava a dicembre l'azzeramento del fondo nazionale affitti (330 milioni, ndr). Non c’è limite alla vergogna” ha replicato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Per il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, “ci sono due possibilità, o quella del ministro Valditara è una battuta, peraltro riuscita male, oppure è frutto di una riflessione. Se è frutto di una riflessione profonda, credo che con questa affermazione il ministro Valditara illumini il Paese rispetto a quello che lui è”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato di “scaricabarile penoso”. “Il diritto allo studio è competenza delle Regioni e dello Stato” ha ricordato il sindaco di Bologna, Matteo Tepore. Denuncia condivisa dall’Udu, l'Unione degli universitari (Udu). “La crisi abitativa non dipende dal colore politico della Giunta Comunale, ma anzitutto dalle politiche statali e regionali attuate negli ultimi anni” spiegava ieri Simone Argutoli che porta come esempio le città di Pavia e Perugia governate da giunte di centrodestra.

La ricetta della ministra Bernini

Secondo i dati forniti da Cgil e Sunia in Italia gli studenti che risiedono in una provincia diversa e comunque a più di 100 chilometri di distanza dal luogo di studio, i cosiddetti fuori sede, sono più di 750.000. Il sistema di diritto allo studio pubblico fornisce circa 39.000 posti letto che riescono a tutelare il 5,2% degli aventi diritto. “Il problema del caro affitti per gli universitari esiste e da tanto tempo - ha chiarito la ministra Bernini - il governo sta investendo: abbiamo già messo 400 milioni di euro in legge di Bilancio, un miliardo di euro è previsto nel Pnrr. Da qui al 2026 dovremmo avere oltre 70mila posti letto in più (che sono però sempre pochissimi, ndr). Abbiamo chiesto anche al Demanio, alle Regioni e ai Comuni di mettere a disposizione per gli studenti degli immobili dismessi”. Ma gli alloggi servono adesso e non si capisce perchè con la fuga dalle città degli uffici delle grandi compagnie per via soprattutto dello smart working, non sia possibile abbassare il valore degli affitti di immobili già pronti.Intanto Ilaria sta lì con la sua arma potentissima: una tenda da campeggio. Bisognerà dire grazie a questa ragazza che ha trovato il modo di indignarsi senza urlare nè danneggiare. Se lo merita.