Carceri: Mirabelli (Pd), urge ok a legge su ergastolo ostativo

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Nella relazione il Garante ha sostenuto l'urgenza di adottare alcune misure normative, dall'obbligo dell'identificativo per gli agenti, fino allo ius culturae. Ma l'intervento più urgente, su cui il Senato deve e può dare una risposta immediata, è la rapida approvazione della riforma dell'ergastolo ostativo". Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd e capogruppo dem nella Commissione Giustizia. "Ci sono rimasti ormai solo cinque mesi per una riforma necessaria - prosegue Mirabelli - su cui la Camera ha approvato un testo equilibrato e condivisibile. Spero che tutto il Parlamento, e in particolare la maggioranza, si assumerà la responsabilità di approvare quel testo, raccogliere le indicazioni della Corte Costituzionale e dare un'opportunità a centinaia di ergastolani che hanno rotto i legami con il passato". (ANSA).