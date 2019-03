Carceri, Fico: sovraffollamento è pena aggiuntiva

Roma, 27 mar. (askanews) - Per le carceri italiane "il primo e più grave profilo di criticità riguarda il sovraffollamento carcerario che si configura per i detenuti come una pena aggiuntiva alla quale nessuna sentenza li ha condannati". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo alla presentazione della relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale."Oltre al disagio e al degrado in cui queste persone sono costrette a vivere, il sovraffollamento rende ben difficile svolgere con efficacia tutte quelle attività finalizzate al recupero e al reinserimento sociale del condannato imposte dal dettato della Costituzione. Purtroppo - ha aggiunto Fico - in questo ambito si sono registrati miglioramenti timidi e parziali negli ultimi anni".Tutto ciò "impone alle Istituzioni, con urgenza, l'adozione di misure risolutive che restituiscano la dignità alle persone detenute", sottolinea il presidente della Camera.