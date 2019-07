Caos procure, Mattarella: da Fuzio senso di responsabilità

Roma, 4 lug. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. Riccardo Fuzio. Nel corso del colloquio - riferisce un comunicato stampa del Quirinale - il presidente della Repubblica "ha preso atto della decisione del dott. Fuzio di presentare domanda di collocamento a riposo anticipato, decisione assunta con senso di responsabilità a conclusione di un brillante percorso professionale al servizio delle isitituzioni".Il Presidente Mattarella - prosegue la nota - gli "ha espresso apprezzamento per il rigore istituzionale con cui ha assicurato il tempestivo esercizio dell'azione disciplinare in una contingenza particolarmente delicata per la magistratura italiana".