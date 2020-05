Cantiere aperto su decreto, si attendono regole Ue su aiuti stato

Roma, 2 mag. (askanews) - Fine settimana di riunioni tra governo e maggioranza per definire nei dettagli le misure di un provvedimento molto complesso che vale 55 miliardi di euro di scostamento di deficit e un saldo netto da finanziare di 155 miliardi. Una maxi-manovra, di cui sono cominciate a circolare bozze, seppur incomplete, che ne mettono a fuoco i contorni. Tra lunedì e martedì, confermano fonti, l'esecutivo attende dall'Ue le regole temporanee per gli aiuti di Stato, così da capire i reali margini su garanzie, prestiti a fondo perduto e ricapitalizzazioni di imprese.Non appena arriveranno queste novità, il decreto potrà essere sul tavolo del consiglio dei ministri, a quanto si apprende, già a partire da mercoledì. Un decreto con cui il governo, grazie a risorse ingenti, punta a sostenere imprese, lavoratori e famiglie per arginare il depauperamento del tessuto economico del Paese in vista di una ripresa necessaria quando l'emergenza coronavirus sarà rientrata e il lockdown sarà davvero alle spalle.Stamattina si è svolta una nuova riunione tra il Premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, con i capodelegazione dei partiti al governo. Un'altra si terrà domani pomeriggio. Nella maggioranza si continua a trattare per la destinazione dei 55 miliardi previsti dal provvedimento con un Matteo Renzi che oggi usa toni più concilianti rispetto all'ultimatum di giovedì scorso in Senato: "Noi di Italia Viva insisteremo a fare proposte, non polemiche. Se si sceglie la strada della politica, noi ci siamo. Se si sceglie la strada del populismo, faranno a meno di noi", ha scritto il leader di Italia viva su facebook.Tuttavia, in giornata, un nuovo fronte si è aperto tra le forze che sostengono Conte dopo le parole del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha criticato la proposta di Pd e Leu di modificare le procedure del concorso per stabilizzare gli insegnanti precari dal primo settembre: "Chi dice che si possono fare concorsi per titoli mente spudorantamente", ha detto Azzolina provocando la reazione del senatore dem Francesco Verducci, firmatario dell'emendamento: "Sconcertante e offensiva" e di Nicola Fratoianni (Leu): "Inaccettabile e scorretta".Pd e Leu hanno presentato un emendamento al decreto scuola al Senato per mettere in sicurezza l'anno scolastico 2020/21. La proposta è di fare una procedura concorsuale straordinaria per soli titoli, a cui possano accedere i docenti con tre anni di servizio e innalzare il numero dei vincitori dai 24 mila ai 40 mila. Le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto sono state quasi 200 mila e i pensionamenti l'anno prossimo saranno all'incirca 30 mila, quindi le cattedre ci sono e vanno coperte stabilmente.