La candidatura di Sansa è un perfetto cortocircuito. E i colpi di scena potrebbero non essere finiti

Effettivamente - come ha notato Matteo Macor, che è una sorta di intervistatore ufficiale e irriverente di tutti i protagonisti di questa storia – sembra di essere all’interno di una serie tv di Netflix. Ma gli esempi e le metafore si possono trovare anche andando a ritroso, prima che Macor nascesse, siamo nei dintorni di quella che un tempo si sarebbe chiamata una serie tv su Sky, o di quella che prima ancora sarebbe stata una fiction su Mediaset, e prima ancora una telenovela brasiliana sulla Retequattro pre-berlusconiana, tipo “Ciranda de Pedra” o “Anche i ricchi piangono”, e prima ancora, alle origini della televisione, a uno sceneggiato o a un’”originale televisivo” della Rai in bianco e nero.

Del resto, ci sono tutti gli ingredienti: il buono, il brutto, il cattivo, i colpi di scena continui, i rovesciamenti dei tavoli, storie ed emozioni sempre nuove.

Sansa è un colpo di scena

Insomma, la scelta del candidato del centrosinistra per la Liguria è davvero un susseguirsi continuo di colpi di scena, dove ogni giorno è più avvincente del precedente, ogni storia va oltre quella prima e ogni emozione è più forte di quella antecedente, in un intreccio narrativo sconsigliato ai deboli di cuore.

E c’è il fondato sospetto che, se venisse proposta a uno sceneggiatore per un film, questa storia verrebbe immediatamente cestinata proprio per eccesso di colpi di scena e eccessiva inverosimiglianza. Invece, no. Invece, è tutto vero.

Vi faccio il riassunto, risparmiandovi gran parte delle puntate precedenti, che pure con Tiscali.it vi abbiamo raccontato passo passo. Da un lato c’è Giovanni Toti, favoritissimo per la riconquista della Liguria. Dall’altro, fino all’altro giorno non c’era un candidato. O, meglio, ce n’erano decine, nomi buttati nel frullatore fino ad annullarli. Decine di nomi che avrebbero dovuto passare il vaglio delle delegazioni del MoVimento Cinque Stelle e del Pd, i due partiti più grandi al tavolo giallorosso che aveva deciso che in Liguria sarebbe stata tentata la riproposizione del modello nazionale.

Poi, dopo l’intervento di Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulla necessità di riproporre lo schema di governo ad altre latitudini, forse si allargherà ad altre Regioni al voto, quantomeno con la desistenza, ma la Liguria è sempre stata data per certa come “laboratorio giallorosso”.

Il balletto dei possibili candidati

Il problema, però, è che va bene il laboratorio, ma che poi bisognava scegliere il candidato e che a un certo punto sembrava di trovarsi nello studio del dottor Frankenstein. Con il Pd che ha fatto, di volta in volta, decine di proposte e sui giornali sono usciti tantissimi profili, tutti diversissimi fra loro, ma tutti accomunati dal fatto di non essere mai stati realmente in gara. E così sono usciti il nome della sindaca di Sestri Levante, rieletta trionfalmente, Valentina Ghio; quello del primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera di Genova Paolo Cremonesi; quello del rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci; quello del conduttore di “Linea Notte” del Tg3 Maurizio Mannoni; l’ex eurodeputata e vicesindaca di Milano Francesca Balzani, straordinaria professionista, e un’altra buona dozzina di nomi.

Poi, alla fine, sono rimasti quelli che erano ritenuti più forti: l’avvocato stimatissimo e professionalmente riconosciuto capacissimo da tutti Ariel Dello Strologo, ex presidente della Porto Antico, su cui nessuno ha potuto obiettare nulla visto che è universalmente stimato nel suo mestiere, ma che agli occhi pentastellati si portava dietro il peccato originale di essere stato troppo burlandiano negli anni scorsi. E il dirigente dell’Aism, l’Associazione italiana per la lotta alla sclerosi multipla, l’avvocato Paolo Bandiera, impegnato nel sociale e che godeva dell’appoggio del Terzo Settore. Ma, per l’appunto, qualsiasi candidato fosse ritenuto organico al Pd non avrebbe mai avuto l’appoggio del MoVimento Cinque Stelle.

E quindi si è virato su altri due nomi, l’ex presidente della facoltà di ingegneria Aristide Massardo, il primo a scendere in campo con una sua lista civica ancora nel campo anti-Toti, e il giornalista del “Fatto quotidiano” Ferruccio Sansa.

Morale della favola: dopo una serie di voti negativi del Pd ligure e genovese a raffica, che rimproveravano a Sansa di essere sempre stato il più aspro critico del partito – che fino a pochi anni fa era egemone a Genova e in Liguria – e soprattutto della sua declinazione locale: il burlandismo, una rete di potere trasversale che, va detto per onestà intellettuale, soprattutto nel primo mandato dell’ex ministro dei Trasporti del governo Prodi ha garantito buoni risultati alla Regione. Poi, nel secondo, è andato tutto un po’ sfarinandosi e l’esperienza è finita ingloriosamente con la candidatura ufficiale di Raffaella Paita osteggiata da pezzi del suo stesso partito e da Sergio Cofferati che lasciò il partito dopo le primarie perse contro la Paita e fu l’anima della candidatura di Luca Pastorino, oggi segretario di presidenza a Montecitorio in quota Liberi e uguali, che fece vincere del tutto a sorpresa Toti.

Corsi e ricorsi

Oggi, in qualche modo la storia è simile: Cofferati appoggia Sansa – a cui, quasi per un’eterogenesi dei fini la prima candidatura fu proposta proprio da Raffaella Paita ancora nel Pd – ma il corpaccione del Pd ligure, soprattutto quello legato a Claudio Burlando non ne vuole sapere. Del resto è anche comprensibile, come potrebbe Burlando appoggiare il giornalista che è stato il suo più strenuo avversario, attaccandolo un giorno sì e l’altro pure, quando era potente, e scrivendo insieme a un altro coraggioso collega, Marco Preve, un libro che si intitola “Il partito del cemento” in cui l’ex governatore piddino era il più citato?

Così, un po’ alla volta sono cominciate le defezioni sulla candidatura Sansa: i socialisti e soprattutto Italia Viva, di cui per ironia della sorte la leader ligure è oggi proprio Raffaella Paita, con Matteo Renzi che è venuto proprio in Liguria alla Spezia e a Chiavari a fianco dell’imprenditore siderurgico Antonio Gozzi a dire che “uno del partito del Fatto quotidiano non sarà mai il nostro candidato”. Quindi Italia Viva correrà per Massardo, con come special guest, quasi un featuring musicale, la giovane giornalista liberale, liberista e libertaria Elisa Serafini, che è stata assessora alla Cultura nella giunta di Marco Bucci in Comune di Genova.

Ma il punto è che hanno iniziato a sbattere la porta o a parlare di voti disgiunti anche pezzi di Pd sul territorio, anche di peso, come Renzo Guccinelli, ex assessore alle Attività Produttive nella giunta di Burlando, recordman di preferenze in Regione qualche anno fa, amatissimo dalle donne per la sua carnagione olivastra ed ex sindaco di Sarzana, un tempo feudo rosso ora vinto anch’esso per la prima volta nella storia dal centrodestra, come Genova e la stessa Spezia.

E allora chi ha voluto Sansa candidato?

Proprio la delegazione Pd al governo, per preservare l’alleanza giallorossa, con la benedizione di Nicola Zingaretti: i più fieri sostenitori del giornalista del Fatto sono stati il vicesegretario ed ex Guardasigilli Andrea Orlando, che è spezzino, e l’ex ministra della Difesa – ruolo in cui fu attaccata da Ferruccio per alcune scelte – la genovese Roberta Pinotti, evidentemente non vendicativa. E insieme a loro il potentissimo Dario Franceschini.

Insomma, tutti questi Pd hanno scelto Sansa per preservare l’alleanza nazionale e la durata della legislatura, sapendo che era gradito ai Cinque Stelle, la cui delegazione era guidata da Vito Crimi, insieme al capogruppo pentastellato in Comune di Genova ed ex candidato sindaco Luca Pirondini, violinista classico e persona di una mitezza unica.

Di Maio e Grillo contro Sansa?

Ma, a un certo punto, qualche giorno fa, su Repubblica il colpo di scena: perché Luigi Di Maio e lo stesso Beppe Grillo avrebbero fatto filtrare la loro insoddisfazione per il nome di Sansa, che da uomo libero ha attaccato pure loro, anche se oggettivamente il MoVimento è il partito più vicino alle sue idee, oltre che il più vicino di casa visto che il giornalista vive a Sant’Ilario a poche decine di metri da Grillo.

“Ci ha sempre dato addosso” avrebbe detto Di Maio; ci sarebbero anche vecchie storie di rapporti di vicinato, come quando si litiga in un condiminio, hanno scritto su Grillo. Va anche detto che Grillo – che già in passato bocciò il giudizio del web sul candidato sindaco a Genova cassando il nome di Marika Cassimatis che aveva vinto le comunarie e scegliendo Pirondini – e lo stesso Di Maio hanno sempre avuto un buon rapporto con Alice Salvatore, candidata vincente sul web se il MoVimento fosse andato da solo e che, dopo l’alleanza con il Pd, ha sbattuto la porta e ha fondato un suo partito: “Il buonsenso”, che casualmente è anche la stessa parola scelta da Matteo Salvini per il tesseramento della Lega: “Il buonsenso al governo”.

Salvatore, che si è portata dietro anche un suo fedelissimo in consiglio regionale della Liguria, Marco De Ferrari, non ha mai avuto un grande feeling con Sansa, per usare un eufemismo. E così il gruppo regionale pentastellato partito cinque anni fa con sei consiglieri, si è fermato a due: altri due sono quelli con il Buonsenso, uno con la sinistra e l’altro con la coalizione di centrodestra di Giovanni Toti.

Insomma, a questo punto, avrebbe funzionato così: Pinotti e Orlando scelgono Sansa per compiacere i grillini, ma Grillo e Di Maio non vogliono Sansa. Perfetto cortocircuito. Naturale e giustificatissima la rabbia di Sansa (“Voglio chiarezza”), poi da Roma l’intervento del reggente Vito Crimi: “Andiamo avanti su Sansa”, fino al “chiarimento” con Di Maio e Grillo. Insomma, Sansa è il candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria contro Giovanni Toti. Almeno al fixing di questa sera, fino al prossimo colpo di scena, fino al deposito ufficiale delle candidature. Eternamente il penultimo, per definizione.