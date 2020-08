Dal candidato unico alle candidate contro: per Grillo, Genova resta terra di problemi

L’unico deputato pentastellato che ha richiesto il bonus dei 600 euro per le partite Iva è Marco Rizzone, eletto nel collegio uninominale Liguria 4 che, tecnicamente, si chiama “Genova- Unità urbanistica San Fruttuoso”, non propriamente una vetta di poesia toponomastica applicata alla politica.

Rizzone, che nel sito ufficiale della Camera dei deputati scrive un curriculum accademico e professionale che lo fa spiccare nel gruppo pentastellato: “Laurea triennale in economia e commercio, Laurea magistrale in finanza e mercati finanziari, Diploma di licenza specialistica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Imprenditore nel settore ICT/Turismo”, è stato immediatamente deferito ai probiviri dal reggente Vito Crimi ed è ipotizzabile una sua espulsione abbastanza celere.

Rizzone fautore della candidatura unitaria

Ma questa non è una storia giuridica sulla legittimità o meno del bonus – il parlamentare genovese si è appellato alla ragionevolezza contro chi “getta fumo negli occhi” – né sulla linea politica portata avanti dal singolo deputato: per la cronaca, Rizzone è stato uno che ha lottato con le unghie e coi denti per l’alleanza con il Pd in Liguria ed uno dei massimi fautori della candidatura unitaria, poi sfociata nel nome di Ferruccio Sansa.

Questa è una storia geografica: perché, da sempre, la sua Genova è terra di problemi e delusioni per Beppe Grillo, come se ci fosse un’esaltazione assoluta ed elevata a potenza del “nemo propheta in patria”. E il discorso è ancora più forte se si allarga il ragionamento a tutta la Liguria.

Solo per restare all’attuale legislatura, ad esempio, oltre al caso Rizzone e alle polemiche su Sergio Battelli, il deputato rocker savonese che ha la terza media e vigilerà sul Recovery fund da presidente della commissione di Montecitorio che se ne occupa, i pentastellati liguri non si sono fatti mancare niente: l’unico ligure al governo, ad esempio, è Roberto Traversi, sottosegretario al Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti, a cui pure lo scorso anno fu stoppata la candidatura a sindaco di Chiavari, che si è trovato nel mezzo delle polemiche sull’isolamento stradale della Regione e delle autostrade liguri.

Nel gruppo parlamentare di Palazzo Madama, poi, ci sono Matteo Mantero – uomo vicino al presidente della Camera Roberto Fico – che ha spesso votato in dissenso, con una linea molto più a sinistra di quella del gruppo, soprattutto durante il primo governo di Giuseppe Conte, e Mattia Crucioli, avvocato genovese che spesso e volentieri prende la parola in aula per interventi in dissenso rispetto al suo gruppo, spesso indicato nelle liste dei possibili futuri senatori in uscita, anche se in verità sta sempre lì.

Ma c’è quasi una continuità con quello che accadde nella scorsa legislatura: Adele Gambaro, la prima senatrice espulsa su cui si scatenò uno psicodramma (era successo anche al povero Marino Mastrangeli reo di andare in tivù da Barbara D’Urso, ma la cosa finì lì) era bolognese, ma nata e cresciuta a Genova e in Liguria. Risultato: andò per un po’ in vari gruppuscoli di ex grillini di sinistra, ma poi finì la legislatura di Palazzo Madama fra le truppe di Ala di Denis Verdini, appoggiando il governo di Matteo Renzi.

E anche Cristina De Pietro, senatrice genovese, uscì, andò nel Misto, per un po’ portò il Sole che ride e i Verdi in Parlamento, e finì la legislatura nel gruppo di Forza Italia. E poi c’è la vicenda delle candidature ai ruoli apicali delle istituzioni, da sempre spina nel fianco dei pentastellati genovesi.

Facciamo un po’ di storia: alle penultime amministrative di Genova, per la prima volta, il MoVimento presentò un suo candidato sindaco, Paolo Putti, che ottenne un ottimo risultato, terzo, e portò in Comune cinque consiglieri. Il punto, però, fu che poi quattro di quei cinque consiglieri lasciarono il MoVimento e ne restò uno solo. Poi, a questa tornata, Putti si candidò con la sinistra-sinistra, risultando peraltro eletto.

Nel frattempo, sul web si fecero le “comunarie” e vinse una professoressa, Marika Cassimatis, che però non piaceva né a Grillo, né ai vertici del MoVimento (situazione peraltro che, secondo i retroscena si ripeterebbe con la candidatura di Ferruccio Sansa), tanto che il responso web venne cancellato e il candidato – peraltro molto credibile e presentabile – fu un musicista dell’orchestra sinfonica di Sanremo, Luca Pirondini, molto più ortodosso.

Chi è rimato dei primi eletti

Intanto, in Regione Liguria, dei sei eletti originari di cinque anni fa ne sono rimasti due (Andrea Melis e Fabio Tosi), uno – Gabriele Pisani – è andato in Liguria Popolare, una lista civica che appoggia Giovanni Toti, oggi alleata con Forza Italia, un altro – Francesco Battistini – è andato in Linea Condivisa, una formazione di sinistra-sinistra vicina a Leu, e due, Alice Salvatore e Marco De Ferrari, si sono fatti il loro personalissimo movimento: “Il Buonsenso”.

Se ne è andato – in direzione +Europa e Pizzarotti – persino il portavoce del gruppo Lorenzo Tosa, oggi diventato un affermato influencer politico.

E qui arriva l’ultimo punto: due dei protagonisti di questa storia che vi abbiamo raccontato, anzi delle protagoniste, saranno candidate presidenti della Regione Liguria contro il candidato ufficiale del MoVimento, Ferruccio Sansa, imposto dai pentastellati al Pd nell’alleanza. Di Grillo e Di Maio che non lo amano troppo, o meglio non lo amavano, si è detto. Ma Marika Cassimatis sarà candidata contro di lui e contro i suoi ex compagni di partito con “Base costituzionale”.

E Alice Salvatore, che fu la candidata presidente del MoVimento alla scorsa tornata elettorale e la leader assoluta per cinque anni, sarà candidata contro di lui con “Il Buonsenso”. E peraltro aveva vinto le “regionarie”, con un’altra maledizione ricorrente. Intanto, da Sant’Ilario – dove peraltro è vicino di casa di Sansa – Beppe Grillo riflette sul fatto che nessuno è profeta in Patria. E che gli antichi detti popolari hanno spesso un fondo di verità.