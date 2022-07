Le Camere sono state sciolte da Mattarella, ma continuano i cambi i gruppo

L’annuncio ufficiale ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è arrivato dai rispettivi presidenti: “Onorevoli colleghi, è pervenuto il seguente decreto: «Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 88 della Costituzione, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; decreta: Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 21 luglio 2022. Firmato Sergio Mattarella».

Ma, nonostante l’annuncio dello scioglimento, non solo non si sono fermati i cambi di gruppo di questo Parlamento, ma addirittura la fine della legislatura li ha moltiplicati, con un effetto acceleratore che fa passare i transfughi dei primi quattro anni e mezzo di legislatura come dilettanti del cambio di gruppo, modelli della collezione autunno-inverno-primavera-estate “dolce e voltagabbana”.

Gli ultimi cambi, in verità, sono partiti ancor prima delle dimissioni di Mario Draghi e dello scioglimento delle Camere e quindi vale la pena di fare una visita guidata negli ultimi passaggi di gruppo a Montecitorio e Palazzo Madama, ricordando che siamo di fronte a un record storico, soprattutto per il MoVimento Cinque Stelle che, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha perso più di metà degli eletti.

Quindi partiamo da qualche settimana fa, quando le fibrillazioni di Giuseppe Conte sembravano un gioco di posizionamento, la partita per continuare la legislatura, ma con il MoVimento all’appoggio esterno e non al governo.

Ultima precisazione metodologica: il conto è fermo a questo fine settimana, alle ultime sedute di Camera (che tornerà a riunirsi lunedì mattina) e Senato (che si è dato appuntamento per martedì), ma fino alla prima seduta delle nuove Camere, orientativamente attorno al 10 ottobre, i cambi di gruppo e i subentri sono possibili, addirittura a elezioni già svolte. E ovviamente con Tiscali News li seguiremo passo passo.

Insomma, facciamo un passo indietro e partiamo dall’11 luglio in queste tre settimane di tourbillon di cambi di gruppo, quando la presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama Loredana De petris ha annunciato che “all'interno del Gruppo stesso la componente MAIE assume la seguente nuova denominazione: "MAIE - Coraggio Italia" e della componente fanno parte i senatori Ricardo Merlo, el senador centrale durante la crisi del Conte bis, Andrea Causin, che in quella situazione era il capo dei “Responsabili” e Marinella Pacifico, ex pentastellata folgorata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Il giorno successivo è toccato a Emilio Carelli, ex vicedirettore del Tg5 e guida giornalistica di Sky, eletto con i Cinque Stelle e poi andato nel Misto e proprio nelle truppe di Luigi Brugnaro, annunciare il ricongiungimento familiare con Luigi Di Maio – che Carelli aveva ringraziato persino lasciando il MoVimento – e l’adesione al gruppo di Insieme per il futuro. E dai Cinque Stelle il giorno successivo è toccato alla senatrice Cinzia Leone approdare ai dimaiani, che a Palazzo Madama si chiamano “Insieme per il futuro-Centro democratico”, grazie all’alleanza con Bruno Tabacci.

Il 13 luglio è stato il giorno delle dimissioni dal gruppo di Forza Italia e dal parlamento di Elio Vito, storico esponente azzurro ed ex ministro di scuola radicale, maestro di regolamenti e di coerenza, che ha attaccato tutti nel suo discorso d’addio: Berlusconi, Di Maio, Renzi, Salvini e mezzo mondo parlamentare che non gliel’ha perdonata, accettando le sue dimissioni al primo colpo, mentre normalmente si respingono per cortesia almeno la prima volta (e in qualche caso, come Guido Crosetto si arriva alla terza).

Al posto di Vito, dalle liste azzurre pugliesi è arrivata Michaela Di Donna, che però nel frattempo aveva lasciato Forza Italia ed aderito alla Lega, circostanza che l’ha portata a non iscriversi a nessun gruppo e restare quindi automaticamente nel Misto. Michaela Di Donna, in questo modo, è la deputata più flash della legislatura, anche se non quella che resterà in Parlamento meno giorni, visto che prima di lei Kristalia Rachele Papaevangeliu, leghista, è rimasta meno di un mese, “sfrattata” da Salvini. Eppure la sua permanenza brevissima è bastata a qualificarla non solo come la parlamentare più bella ed affascinante della legislatura, ma pure capace in pochissimi giorni di permanenza a Palazzo Madama di dire cose intelligenti e di lasciare il segno, sempre in movimento e curiosa, incapace di stare ferma. Insomma, Kristalia nei suoi 29 giorni di permanenza in Senato è stata la migliore della legislatura. Chapeau.

Il 13 luglio nuovo passaggio dal MoVimento a Insieme per il futuro, firmato da Francesco Berti a Montecitorio, che aveva votato la fiducia a Draghi, giusto 24 ore prima della lettera del presidente del Consiglio, letta in aula di Camera e Senato, con le “prime” dimissioni, pre “tempi supplementari”: “Comunico che, in data 14 luglio 2022, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato al Presidente della Camera la seguente lettera: “Onorevole Presidente, La informo che in data odierna ho rassegnato al Capo dello Stato le dimissioni del Governo da me presieduto. Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni da me rassegnate e ha invitato il Governo a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni. Firmato: Mario Draghi”.

Quel giorno Maria Teresa Baldini, deputata di Italia Viva passò al Misto con Luigi Brugnaro in Coraggio Italia, firmando il record di passaggi di gruppo nella legislatura: eletta in Fratelli d’Italia passò poi al Misto-Misto, a Forza Italia, a Coraggio Italia prima versione, poi a Italia Viva, prima di tornare con Brugnaro. E, prima ancora di arrivare a Montecitorio, la Baldini, medico ed ex cestista, la prima parlamentare a mettere la mascherina in aula, fu in Fuxia People e consigliera regionale della lista Maroni presidente.

Un altro che in queste settimane è tornato sui suoi passi è Fabio Di Micco, senatore campano e militare di carriera che abbandonò il MoVimento Cinque Stelle per non votare la fiducia a Draghi, poi per un giorno fece parte del gruppo CAL, gli ex grillini duri e puri, e poi al Misto e ora è tornato alla casa madre, festeggiandola come finalmente antidraghiana.

Nel frattempo è arrivata la seconda lettera di Draghi, letta nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama dai presidenti di turno: “Comunico che, in data odierna, il Presidente del Consiglio dei Ministri mi ha inviato la seguente lettera: “Onorevole Presidente, La informo che in data odierna ho reiterato al Capo dello Stato le dimissioni mie e del Governo da me presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto e il Governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Firmato: Mario Draghi”.

Ma nemmeno questo ha frenato esodi e cambi vari, anzi. Il 20 luglio il gruppo Liberi e Uguali di Montecitorio, presieduto dal re dei regolamenti Federico Fornaro, ha cambiato nome in "Liberi e Uguali Articolo 1- Sinistra Italiana" esonerando così Nicola Fratoianni dalla raccolta delle firme.

Il giorno dopo Maria Soave Alemanno è passata dal MoVimento Cinque Stelle a Italia Viva, sesta parlamentare grillina a scegliere Matteo Renzi, esattamente come ha fatto sempre il 21 luglio Francesco Zicchieri, ex coordinatore leghista del Lazio, dopo una breve permanenza al Misto.

Ma il 21 luglio è il giorno del big bang e del grande esodo da Forza Italia: se ne vanno in direzione Misto subito Mariastella Gelmini e Renato Brunetta alla Camera e Andrea Cangini al Senato; il 22 Roberto Caon, Anna Lisa Baroni sempre scegliendo il Misto; il 26 a Montecitorio Giusy Versace, pure lei nel Misto e il 27, sempre alla Camera, Rossella Sessa e Mara Carfagna (anzi, Maria Rosaria, negli atti parlamentari) e il 28 Luigi Casciello, anche lui da Forza Italia al Misto.

E, a dare un tocco di continuità con la legislatura, c’è anche un abbandono del MoVimento Cinque Stelle in direzione Misto da parte di Alessandra Carbonaro, sempre nelle stesse ore. Ma, come direbbe Corrado, non finisce qui. Seguiteci e su Tiscali News vi racconteremo tutti i cambi minuto per minuto. Anche dopo il triplice fischio di Mattarella.