Le Camere tornano dalle vacanze per non fare nulla: al Senato seduta di 19 minuti

Dunque, alla Camera dei deputati, che non si riuniva dal 7 agosto, lunedì la seduta per dare alcuni annunci e iniziare il dibattito sul decreto per il prolungamento dell’emergenza Covid è durata un’ora e cinquanta minuti.

Ieri è andata peggio.

Perché la vicepresidente di turno dell’aula di Montecitorio Maria Rosaria Carfagna ha aperto puntualmente la seduta alle 15, ma alle 15,05, cinque minuti dopo, l’ha già sospesa, peraltro dopo un sacrosanto intervento sui diritti umani in Turchia firmato dal deputato del Carroccio Giulio Centemero.

Alle 15,30, dopo 25 minuti di sospensione, la Carfagna ha riaperto, ma giusto in tempo per sentire il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà porre la questione di fiducia sul provvedimento sull’emergenza Covid.

Dal gruppo di Fratelli d’Italia hanno gridato: “Dittatura, dittatura!”, esattamente come facevano un tempo i pentastellati quando erano all’opposizione e i governi di Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni ponevano la fiducia: “Onestà, onestà!”.

L’azzurro Simone Baldelli, il meloniano Tommaso Foti, il leghista Guido Guidesi e il totiano Giorgio Silli si sono lamentati della fiducia, l’ex pentastellato ed oggi azzurro Matteo Dall’Osso non ha avuto la parola perché aveva già parlato Baldelli e l’intervento più dirompente e significativo, poco più di un minuto, è stato firmato dalla pentastellata Federica Dieni, alla seconda legislatura, eletta nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

Una bomba lanciata in aula contro il “suo” governo.

Mara Carfagna (Ansa)

Mite, ma rumorosissima.

Fra gli applausi fragorosi – a scena aperta durante l’intervento e poi al termine - dei deputati di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“Presidente – ha scandito Dieni, che è avvocato, ma soprattutto è segretario del Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti - allora, io sono la firmataria di un emendamento di maggioranza, con cinquanta firme, che intende sopprimere il comma sesto. Non è un emendamento che andava contro il Governo, non è un emendamento che va contro il Presidente Conte, cui va la mia fiducia personale e, credo, anche dell'intero gruppo. Non è questo l'intento. L'intento era semplicemente quello di modificare una normativa che deve essere, a mio avviso, ad avviso ovviamente dei sottoscrittori, affrontato in sede parlamentare, questa è la motivazione che mi ha indotto a farlo. Però, devo dire che non sono contenta della fiducia, perché non si risolvono le cose così, mi dispiace; le cose si risolvono in Parlamento. L'approccio più utile sarebbe stato quello di rimettersi all'Aula, poiché è una normativa, quella sui servizi, che riguarda l'interesse nazionale. Non riguarda pochi, non riguarda alcuni, riguarda tutti. Quindi, sono profondamente contrariata di questa posizione della fiducia, e ci tengo che questo rimanga agli atti”.

Dopo un quarto d’ora, alle 15,45, nuova sospensione.

E seduta ripresa alle 16,30, sostanzialmente per interventi di fine seduta, fino alla conclusione “vera” delle 16,45.

E nell’ultimo quarto d’ora c’è stato il tempo anche di annunciare che slittavano le comunicazioni del ministro Speranza sulla situazione sanitaria e che era annullato il question time di questa settimana, le risposte alle interrogazioni immediate.

Insomma, codesto solo noi sappiamo. Ciò che non discutiamo, ciò che rinviamo.

Totale di seduta “netta” 35 minuti (5+15+15), all’interno di una seduta lorda di un’ora e tre quarti.

Palazzo Madama

E a Palazzo Madama – dove pure c’erano stati i ventitrè minuti della seduta del 18 agosto per annunciare i decreti del governo, poi assorbiti quasi totalmente dagli “interventi di fine sedute” – il “primo giorno” di scuola dei senatori è stato ieri, ma non è andata meglio rispetto a Montecitorio.

La vicepresidente Anna Rossomando ha dichiarato aperta la seduta alle 16,39, ma pochi minuti dopo il senatore Dario Parrini, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, ha chiesto la parola per annunciare che il provvedimento all’ordine del giorno “Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” non sarebbe mai stato discusso nella seduta in cui era previsto già da un mese.

Ha spiegato il povero Parrini: “Signor Presidente, colleghi, le Commissioni riunite 1ª e 8ª hanno cominciato l'esame del provvedimento all'inizio della scorsa settimana, andando avanti fino alla nottata di venerdì scorso. Hanno quindi ripreso a lavorare lunedì e stanno ancora svolgendo un lavoro intenso, molto impegnativo e inevitabilmente complesso. Tra approvati, respinti e ritirati, abbiamo già esaminato oltre 1.200 emendamenti e ne restano ancora altri da esaminare.

Ci vediamo pertanto costretti a comunicare l'impossibilità di votare il mandato al relatore e far approdare il provvedimento in Aula questo pomeriggio, come previsto dal calendario. Chiedo, dunque, di posticipare alla seduta di domani mattina l'esame del provvedimento, poiché contiamo di terminare i lavori della Commissione tra la serata e la nottata di oggi”.

Risultato: seduta rinviata al giorno successivo e durata della prima seduta del Senato al rientro 19 minuti. Non so se siano tanti o pochi. Certamente sono veloci.